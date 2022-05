Aus Wolfsburg berichtet Oliver Jensen

Vor dem Spiel hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Wechsel-Wunsch des Top-Stürmers bestätigt: "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde."

Einen Kontakt zum FC Barcelona, der laut Medienberichten das Ziel von Lewandowski sein soll, gibt es laut Salihamidzic allerdings nicht. Er pocht auf das vereinbarte Arbeitsverhältnis: "Lewa hat Vertrag bis zum Sommer nächsten Jahres. Das ist Fakt."

Mit einem Verkauf würde er sich nicht beschäftigen, versicherte Salihamdizic. Tatsächlich allerdings ist es seine Pflicht, sich bereits jetzt mit potentiellen Nachfolgern zu beschäftigen.

Sadio Mané vom FC Liverpool soll nach "Sky"-Informationen ein Kandidat sein. Auch Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart, Patrik Schick von Bayer Leverkusen oder Sébastien Haller von Ajax Amsterdam wurden in den Medien bereits mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Salihamidzic steht vor einer schwierigen Entscheidung: Lässt er Lewandowski ziehen, um in diesem Sommer noch eine Ablöse zu kassieren, benötigt er einen hochkarätigen Ersatz. Dieser müsste sofort funktionieren und ohne große Eingewöhnungszeit.

Es gilt dann, einen Stürmer mit 50 Pflichtspieltoren in einer Saison zu ersetzen. Würde Lewandowski wiederum noch ein Jahr bleiben, verzichtet Bayern auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag und lässt nach David Alaba und Niklas Süle den nächsten Top-Star ablösefrei ziehen. Ein wirtschaftliches Debakel!.

Lewandowski weiß genau, was er will. Offenbar ganz schnell weg. Nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels in Wolfsburg schritt er als erster Bayern-Spieler zu den Fans in der Gäste-Kurve. Immer wieder applaudierte er ihnen.