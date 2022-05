Hoffenheim gewann keins der letzten neun Bundesligaspiele und holte nur drei Punkte. Am 34. Spieltag kam die TSG in Mönchengladbach trotz des frühen Führungstreffers von Andrej Kramaric (2.) mit 1:5 ordentlich unter die Räder.

Laut "Bild" soll Klub-Mäzen Dietmar Hopp endgültig die Geduld mit Hoeneß verloren haben.

In dieser Woche steht das Großreinemachen in Hoffenheim an, Hoeneß muss seine Arbeit bei der TSG voraussichtlich beenden.

Der 43-Jährige war von Manager Alexander Rosen im Sommer 2020 als Nachfolger von Alfred Schreuder verpflichtet worden.

