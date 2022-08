Borussia Dortmund hat die Diagnose Hodenkrebs bei Neuzugang Sébastien Haller kalt erwischt. "Wir haben gesagt, solange wir keine klare Diagnose haben, müssen wir erstmal den Ball flach halten. Das ist auch eine Sache des Respekts vor dem Jungen", erklärte Hans-Joachim Watzke gegenüber der "Sportschau".

Da nun aber klar ist, dass Haller mehrere Monate fehlen wird, sieht sich Dortmund konkret nach Ersatz um.

Ad

Er denke "schon, dass wir personell nochmal was machen", sagte der BVB-Boss und stellte eine zeitnahe Lösung in Aussicht: "Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren."

Premier League Offiziell: Leno wechselt zu Aufsteiger VOR EINER STUNDE

Youssoufa Moukoko soll den Angriff jedenfalls nicht alleine tragen. "Der ist 17 Jahre, das wäre dann doch vielleicht ein bisschen viel", so Watzke.

Cavani im Blick?

Seit der Bekanntmachung von Hallers Erkrankung stapeln sich die Gerüchte über einen möglichen Ersatzstürmer. Die jüngste Spur führt zu Edinson Cavani.

Der Stürmer ist nach seinen Etappen bei der SSC Neapel, Paris Saint-Germain und Manchester United derzeit vereinslos und soll nach Informationen der "Sport Bild" beim BVB Thema sein. Wie die Zeitschrift berichtet, gab es bereits zwischen beiden Parteien Kontakt.

Bei der Suche nach einer sinnvollen Lösung geht es in Dortmund aber besonders um das Geld. Die Vereinsführung der Schwarz-Gelben soll aufgrund der Ausfallzeit Hallers nur einen Ein-Jahres-Vertrag anbieten oder per Leih-Modell zuschlagen.

Cavani wird zugleich mit dem FC Villarreal in Verbindung gebracht. Wie die "Marca" berichtete, soll sich der 35-jährige Stürmer sogar schon mit Ex-Trainer Unai Emery einig gewesen sein. Die Spanier müssten aber laut dem Medium erst Ex-BVB-Stürmer Paco Alcácer verkaufen.

BVB in Kontakt mit Depay?

Daher soll auch Memphis Depay in der Dortmunder Führungsetage diskutiert worden sein. Die katalanische "Sport" berichtet, Dortmund habe bereits bei dem Berater des niederländischen Stürmers angeklopft.

Für den FC Barcelona, den derzeitigen Arbeitgeber Depays, dürfte das Interesse aus Dortmund wohl auf offene Ohren stoßen. Denn nach der teuren Shoppingtour der Katalanen soll Barça schon länger einen Verkauf des 28-jährigen Niederländers anstreben. Außerdem ist Neuzugang Robert Lewandowski auf Depays Rückennummer 9 scharf.

Erst gestern berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano von einer möglichen Vertragsauflösung zwischen beiden Parteien. In diesem Fall dürfte Depay als ablösefreier Stürmer für den BVB zumindest infrage kommen.

Haller-Ersatz beim BVB? Modeste-Gerüchte werden heißer

WM Rapper leakt deutsches WM-Trikot - so sieht es aus VOR 2 STUNDEN