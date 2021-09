Julian Nagelsmann klatschte seinen Gala-Bayern zufrieden Applaus, dann tröstete er den bedauernswerten Manuel Riemann. Der tapfere Torwart hatte die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte des VfL Bochum auch nicht verhindern können, zu stark spielten die Münchner Nagelsmänner beim 7:0 (4:0) auf.

"Wir haben einfach Bock, Fußball zu spielen", sagte der gebürtige Bochumer Leon Goretzka bei "Sky", "es hat viel Spaß gemacht - für uns. Für Bochum nicht so, das tut mir persönlich leid." Sieben Gegentore hatte der VfL bislang nur beim 1:7 bei Borussia Mönchengladbach im September 1994 hinnehmen müssen.

"Wir wussten, dass die Bayern eine andere Qualität haben als wir", sagte VfL-Vorstandschef Hans-Peter Villis, gab sich aber kämpferisch: "Wir sind überzeugt davon, dass wir andere Spiele gewinnen und die Klasse halten werden."

Für die Bayern geht es um ganz andere Ziele - und sie zeigen immer mehr die Form, in der die höchsten Weihen realistisch erreichbar scheinen. Die jüngsten fünf Pflichtspielsiege wurden mit stolzen 31:1 Toren eingefahren. Gegen Bochum nahmen die Münchner den Schwung aus dem Traumstart in die Champions League beim FC Barcelona (3:0) mit und eroberten zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Die Stimmen zum Bayern-Sieg gegen Bochum bei "Sky":

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München):

"Die Gier ist unglaublich. Das überrascht mich nicht, sondern ich bin froh, dass es so ist. Es war interessant zu sehen, wie es nach den Erfolgen der letzten zwei Jahren weitergeht. Die Gier ist ungebrochen, muss allerdings immer mit guten Ideen gefüttert werden. Es war uns auch wichtig, zu null zu spielen und das haben die Jungs gemacht."

Leon Goretzka (FC Bayern München):

"Ich wollte mich eigentlich auch in die Torschützenliste eintragen, das hat nicht funktioniert, aber egal. Nach dem Spiel ist ein wenig Mitleid dabei, aber hier muss Bochum nicht die Punkte holen. Sie müssen den Kopf wieder hochnehmen und zuhause punkten."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum):

"Natürlich hast du Respekt, wenn du siehst, wie eine Mannschaft wie Bayern sich aus engen Räumen lösen kann. Man muss auch mal dazwischenhauen, das hat nichts mit unfair zu tun. Da waren wir heute zu brav. Mit sieben Gegentoren kannst du dich noch relativ glücklich schätzen. Ich bin maßlos enttäuscht, schäme mich auch, da ich die Verantwortung habe. Nichtsdestotrotz wischen wir uns den Mund ab und gegen Stuttgart werden die aufgestellt, von denen wir der Meinung sind, dass sie die Punkte holen."

Manuel Riemann (Torwart VfL Bochum):

"Wenn du hierhin kommst und es dem Gegner so einfach machst, Tore zu schießen, dann gibt es sieben Stück. Ansonsten gibt es vielleicht zwei, drei oder vier. Vier Tore haben wir ihnen geschenkt, sie mussten gar nichts machen. Es ist unglaublich bitter, aber das ist einfach die Klasse und der Grund, warum die stehen wo sie stehen und wir, wo wir stehen."

Leroy Sane (FC Bayern München) über...

... zu seinem Tor: "Ich habe geschaut, wie die Mauer steht. Am Ende habe ich mich aber einfach dazu entschieden, direkt zu schießen. Ich dachte, er sieht den Ball nicht gut, aber der Gegenspieler stand erst in der Mauer, läuft dann raus und kommt wieder zurück – so versperrt er dem Torwart die Sicht. Ich trainiere relativ viele Freistöße, gerade vor dem Spiel probiere ich, ein Gefühl dafür zu bekommen.“"

... zum Spiel: "Am Anfang konnte man sehen, dass die Bochumer griffig waren und in den Zweikämpfen da waren. Nach dem 1:0 lief der Zug bei uns und wir haben angefangen, unsere Tore zu schießen."

… zu seinen verbesserten Leistungen: "Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Zurzeit läuft es wirklich gut und da will ich weitermachen. Heute habe ich ein gutes Spiel gemacht, klar gibt es dennoch immer Sachen, die man besser machen kann. Der Trainer spricht diese Dinge immer an und ich versuche, sie umzusetzen."

… zur Frage, ob ihn die Pfiffe der Fans bei der Begegnung mit Köln genervt haben: "Ich weiß, was ich abliefern kann. Das hat mich bereits die vorherigen Spiele genervt. Ich wusste, ich benötige Zeit. Es ist nicht so, als hätte ich mich zurückgelehnt. Es ist nicht so, als wolle ich das erneut erleben."

