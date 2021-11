Zu Beginn der Partie herrschte ein Abtasten von beiden Seiten. Der VfL war um Kontrolle bemüht, konnte sich jedoch keine gefährlichen Torchancen herausspielen. Augsburg stand kompakt und lauerte auf Konter. Nach einigen guten Ansätzen war es die erste richtige Gelegenheit, die zum Führungstreffer der Wölfe führte. John Anthony Brooks eröffnete über links auf Paulo Otavio, der nach einem Doppelpass mit Yannick Gerhardt die Flanke in die Mitte schlug, wo Lukas Nmecha per Kopf am ersten Pfosten den Ball in der kurzen Ecke unterbrachte. Rafal Gikiewicz war noch dran, lenkte den Ball aber nur noch an den Innenpfosten, dann schlug er ein (14.). Augsburg versuchte sich vom Gegentreffer zu erholen, doch den Gästen gelang in der Offensive nichts.

Nach einer Ballbesitzphase schafften es weder Daniel Caligiuri noch Robert Gumny die Flanke in die Mitte zu schlagen (20.). Der VfL kontrollierte das Spiel weiter und erarbeitete sich den nächsten Hochkaräter. Gerhardt spielte den Ball tief. Nach ansehnlicher Kombination zwischen Wout Weghorst und Nmecha kam Otavio zentral im Strafraum zum Abschluss. Mit dem Schuss verfehlte der Linksverteidiger das Tor knapp am linken Pfosten (25.). Wenig später verzeichneten die Augsburger ihren ersten Torabschluss. Nach Ballverlust der Wölfe bediente Gumny Arne Meier zentral vor dem Strafraum, der direkt abzog. Sein Schuss war jedoch zu zentral platziert und stellte kein Problem für Koen Casteels dar (27.).

Ad

Der VfL machte weiter und hätte erhöhen können. Maximilian Arnold scheiterte mit einem Freistoß aus halbrechter Position von etwas mehr als 20 Metern an Gikiewicz (23.). Der VfL blieb in Ballbesitz. Nach Flanke von Otavio köpfte der mit aufgerückte Sebastiaan Bornauw den Ball aus rechts am Tor vorbei. Anschließend war es Daniel Caligiuri, der für einen Hauch von Torgefahr auf Seiten des FCA sorgte. Mit seinem Freistoß aus halblinker Position verfehlte er das Tor knapp auf der linken Seite und mit seinem flachen Distanzschuss bereitete er Casteels keine Probleme (36., 39.). Gäste-Trainer Weinzierl war kurz vor der Pause zum Wechsel gezwungen. Niklas Dorsch ersetzte Tobias Strobl, der sich bei seinem Foulspiel gegen Renato Steffen wohl am rechten Knie verletzte (40.).

Bundesliga Serie gerissen! FC Bayern fügt Freiburg erste Saisonpleite zu VOR 22 MINUTEN

In der zweiten Hälfte begann Augsburg zielstrebiger und erspielte sich prompt zwei Großchancen. Nach einem gut ausgespielten Konter zog Andi Zeqiri mit links aus halblinker Position ab, Casteels musste zur Ecke klären. Die anschließende Ecke brachte keine Gefahr ein (8.). Kurz danach tauchte der eingewechselten Florian Niederlechner in vielversprechender Position nach einem hohen Ball aus dem Halbfeld vor Casteels auf.

Sebastiaan Bronauw klärte in letzter Sekunde (9.). Wenig später verletzte sich Bornauw und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Micky van de Ven ins Spiel (10.). Augsburg machte Dampf, die Wölfe waren sehr passiv und lauerten auf Konter. Augsburg kombinierte sich über links durch. Pedersen spielte den flachen Ball in die Mitte auf Zeqiri, der es versuchte. Der Schuss wurde jedoch abgeblockt. Aktivposten Mads Pedersen war es auch, der erneut eine Flanke auf den linken Pfosten schlug, wo Florian Niederlechner aus guter Position den Ball nicht mehr aufs Tor lenken konnte (65.).

Wolfsburg war nun um mehr Kontrolle bemüht, doch der Ball zappelte im eigenen Netz. Sergop Córdovas Abschluss wurde abgefälscht und landete rechts im Strafraum bei Meier. Seine Flanke drückte André Hahn mit der Brust über die Linie, doch er stand im Abseits (74.). Durch die Augsburger Offensivbemühungen ergaben sich Kontermöglichkeiten für Wolfsburg, Nmechas Schuss aus halbrechter Position wurde vom starken Pedersen abgeblockt. Wenig später verpasste der eingewechselte Felix Nmecha mit seinem harmlosen Schuss aus aussichtsreicher Position von halblinks die Entscheidung nachdem Weghorst ihn bediente (82.).

Augsburg versuchte es weiter, doch große Chancen erspielten sie sich nicht. Kurz vor Schluss sorgte Meiers Freistoßflanke noch einmal für Gefahr im Strafraum der Wölfe, Jeffrey Gouweleeuw konnte den Ball jedoch nicht kontrollieren und verpasste den Abschluss (91.). So blieb es beim knappen Sieg der Wölfe.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: United verliert Derby gegen City

Nagelsmann kontert Magaths scharfe Kritik: "Wenn er das braucht..."

Bundesliga Erster Saisonsieg: Bielefeld zieht Stuttgart in den Abstiegskampf VOR 22 MINUTEN