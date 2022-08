Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 24 Millionen Euro betragen. Sesko hatte auch das Interesse mehrerer Top-Klubs aus England geweckt.

In Österreich lief er seit 2019 zunächst für das RB-Farmteam FC Liefering in der zweiten Liga auf und erzielte in der Folgesaison dort 21 Tore.

Ad

In der vergangenen Spielzeit gelangen Sesko im Oberhaus für den Serienmeister Salzburg in 37 Pflichtspielen elf Treffer (sechs Assists).

Premier League Neue Rekordablöse? Chelsea vor Transfer von Abwehrtalent Fofana VOR 44 MINUTEN

Im Juni 2021 gab er zudem sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, dort kam er seitdem auf 13 Einsätze (zwei Tore).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Für RB-Comeback: Werner verzichtet angeblich auf viel Geld

(SID)

Ten Hag erklärt: Darum spielte Ronaldo nicht von Beginn an

Bundesliga "Wochenlange" Ausfallzeit: Nationalspieler fehlt RB verletzt VOR EINER STUNDE