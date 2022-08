Aus der Kabine dröhnten lautstark die Jubel-Gesänge auf die jungen Joker-Helden, als Edin Terzic mit einem kleinen Loblied ein altbekanntes Vorurteil ausräumen wollte.

"In der Vergangenheit wurde uns immer vorgeworfen, ein Mentalitätsdefizit zu haben", sagte der Trainer von Borussia Dortmund, "aber so wie wir gekämpft haben, wie wir klar geblieben sind in unseren Mustern - das hat mir sehr gefallen". Seine Botschaft: Mehr Mentalität als beim 3:1 (0:1) in Freiburg geht nicht