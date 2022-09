Dem Bericht zufolge werden in Zukunft die Ausgaben für die BVB-Profis, die circa die Hälfte der aufgewendeten Kosten einnehmen, flexibler gestaltet.

Konkret bedeutet dies, dass die Spieler um Marco Reus, Mats Hummels und Co. ein geringeres Grundgehalt, dafür jedoch höhere Leistungsprämien bei Erfolgen in diversen Wettbewerben erhalten sollen.

Ad

Von jener Maßnahme würden sich die Verantwortlichen ein besseres Abscheiden speziell auf internationaler Ebene erhoffen. In der vergangenen Spielzeit musste der amtierende Vizemeister mit Platz drei in der Champions-League-Gruppenphase vorlieb nehmen. In der Europa League scheiterte die Borussia dann im Sechzehntelfinale an den Glasgow Rangers, den späteren Finalisten.

Bundesliga Als Bellingham-Ersatz? BVB angeblich an Liverpool-Star dran UPDATE 26/09/2022 UM 13:02 UHR

Jene Misserfolge im Europapokal sollen dem BVB zwischen 15 bis 20 Millionen Euro gekostet haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Gegen die Bayern-Krise: Welche Maßnahme Nagelsmann ergreifen muss

Brasilien-Kapitän Silva mit klaren Worten zu Rassismus-Eklat

Bundesliga Bericht: Topklubs um FC Bayern angeblich an BVB-Juwel Moukoko dran UPDATE 24/09/2022 UM 16:46 UHR