Chelsea sucht nach der Verletzung von Armando Broja offenbar eine zeitnahe Verstärkung für den Kader. Daher habe man die Gespräche zuletzt vorangetrieben.

Der Wechsel von Moukoko ist aber alles andere als perfekt. Zumindest für den Sommer sollen die Chancen jedoch nicht schlecht stehen, heißt es in dem Bericht.

Klar ist: Ein Abgang im Winter wird für den BVB nicht infrage kommen. Zumal sowohl der Youngster als auch der Verein zuletzt andeuteten, dass einer Verlängerung eigentlich nichts im Weg stehe.

Moukoko erklärte noch Ende November auf die Frage nach seiner Zukunft : "Ich würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles." Und auch Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke meinte bei "Bild": "Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung, als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB."

Moukoko seit 2016 in Dortmund

Der Angreifer müsse sich klar sein, "welcher Klub ihn in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Hier weiß er, dass die Leute auf ihn setzen, dass er von den Fans geliebt wird und dass der Trainer ihn massiv unterstützt." Zuletzt wurde auch dem FC Barcelona Interesse nachgesagt

Moukoko absolvierte in dieser Saison 22 Spiele für Borussia Dortmund, erzielte dabei sechs Tore und legte ebenso viele Treffer seinen Teamkollegen auf. Seit 2016 spielt Moukoko beim BVB, zunächst in den Jugendmannschaften, bei denen er zahlreiche Torrekorde brach. Seit 2020 steht der Teenager schon im Dortmunder Profikader. Bei der WM in Katar wurde Moukoko zudem zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer der Geschichte.

