Deniz Aytekin kam zum ersten Mal in den Genuss, den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München pfeifen zu dürfen.

Aytekin ist gebürtiger Bayer und daher in der Regel nicht vorgesehen für Spiele des FC Bayern. Da der DFB allerdings Ansetzungen von Schiedsrichtern nur aus dem gleichen Land- oder Stadtkreis der Klubs ausschließt, war ein Einsatz von Aytekin, der aus Nürnberg stammt, nach den Statuten des Verbandes kein Problem.

Ad

Es war das vierte Mal, dass Aytekin ein Bundesligaspiel der Münchner leitete und es war sein mit Abstand schwierigstes.

Bundesliga "Ärgerlich für uns": Nagelsmann analysiert Bayern-Einbruch VOR EINER STUNDE

"Dieses Spiel ist schon exponentiell. Sehr intensiv mit vielen Zweikämpfen. Und wenn zwei Topmannschaften aufeinandertreffen, geht es auch um viel", sagte Aytekin nach der Partie bei "Sky".

Julian Nagelsmann schäumt: "Volle Kanne ins Gesicht"

Der 44-Jährige verteilte früh drei Gelbe Karten - was ihm später zum Verhängnis werden sollte. In der 44. Minute traf Jude Belingham Alphonso Davies beim Kampf um den Ball mit dem rechten Fuß im Gesicht. Der Bayern-Spieler musste umgehend ausgewechselt und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden - doch Bellingham durfte trotz vorheriger Verwarnung weiterspielen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schäumte: "Der tritt dem volle Kanne ins Gesicht. Im Sommer haben wir bei der Schiedsrichterschulung gelernt, dass ein Spieler, der einem anderen mit dem hohen Fuß ins Gesicht trifft, die Rote Karte sieht. Das hier ist glatt Rot, er sieht aber nicht mal Gelb."

Auch Lothar Matthäus äußerte bei "Sky" sein Unverständnis: "Der Fuß hat da oben nichts zu suchen. Das ist auf jeden Fall eine Gelbe Karte und für Bellingham hätte es infolge dessen Gelb-Rot geben müssen." Aytekin war anderer Meinung, lieferte aber eine seltsame Begründung für die ausbleibende Gelbe Karte für Bellingham.

"Ich kann jeden verstehen, der das anders sieht. Das ist eben Fußball. Aber man muss ein Fußballspiel auch ein Stück weit im Gesamten betrachten. Die erste Gelbe Karte für Bellingham war in einer hektischen Phase, er hat eine Kann-Gelbe bekommen, keine zwingende. Und in der Situation war es für mich so, dass der Spieler (Davies, Anm. d. Red.) von hinten kam, mit dem Kopf nach unten. Mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, hier Gelb-Rot zu geben und so ein Spiel letztlich zu entscheiden", sagte er.

Aytekin erkannte nicht mal ein Foulspiel

Matthäus konnte mit dieser Aussage nichts anfangen. "Ich verstehe das nicht, er hat sich jetzt ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Warum kann ich die zweite Szene mit der ersten vergleichen und irgendwas aufheben, weil ich vorher vielleicht überzogen habe? Eine Gelbe Karte ist eine Gelbe Karte. Da kann man nicht sagen: 'Beim ersten Mal war ich zu streng jetzt lasse ich ein bisschen weg.' Das habe ich jetzt nicht verstanden", sagte der "Sky"-Experte.

Matthäus' Fazit: "Aytekin hätte klar sagen können: 'Ich habe die Szene anders wahrgenommen, Tatsachenentscheidung. Dann ist das in Ordnung, obwohl es ein klares Foulspiel war."

Aytekins Aussage, Bellinghams Tritt habe nicht für eine Gelbe Karte gereicht, bekommt zusätzliche Brisanz, da der Schiedsrichter die Szene überhaupt nicht als Foulspiel gewertet hatte.

Während sich Davies am Boden liegend mit beiden Händen ins Gesicht fasste, ließ Aytekin weiterspielen. Insofern muss er Bellinghams Einsatz als regelkonform eingestuft haben - eine krasse Fehlentscheidung. Ein Eingreifen des VAR, der Aytekin auf sein Versäumnis hätte hinweisen können, blieb übrigens offenbar ebenfalls aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die aufflielen: Bayern-Einbruch in drei Akten

"Ärgerlich für uns": Nagelsmann analysiert Bayern-Einbruch

Bundesliga Neuer angesäuert: "Es lag ganz klar an uns - nicht an Dortmund" VOR 2 STUNDEN