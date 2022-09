Matthijs de Ligt wollte sich nicht in Schönrederei retten, als er die ersten Wochen als Bayern-Spieler Revue passieren ließ. Offen und ehrlich benannte der niederländische Nationalspieler, der im Sommer für 67 Millionen Euro aus Turin an die Isar gewechselt war, seine Startschwierigkeiten in München.

"Ich spiele im Training gegen einige der besten Stürmer der Welt. Am Anfang war es ein bisschen kompliziert", sagte er im Anschluss an den 2:0-Erfolg der Bayern bei Inter Mailand am vergangenen Mittwoch bei "Sky Italia". Er führte aus, dass die Einheiten in seiner ehemaligen Wahlheimat Italien weniger intensiv gewesen seien und vor allem "weniger gesprintet" werde.