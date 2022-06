Dem Vernehmen nach erhöhten die Katalanen jüngst ihr erstes Angebot von 32 Millionen auf 35 Millionen Euro . Deutlich zu wenig, um die Bayern ins Grübeln zu bringen.

Trotz des Wechselwunsches blieben die FCB-Bosse bis dato in der Causa hart ("Basta"-Ansage). Sowohl Sportvorstand Hasan Salihamidzic als auch Vorstandschef Oliver Kahn hatten immer wieder auf Lewandowskis Vertrag verwiesen, der noch bis Ende Juni kommenden Jahres gültig ist.

"Unsere Haltung in dieser Angelegenheit ist klar: Robert hat Vertrag bis zum Sommer 2023", sagte Salihamidzic in der vergangenen Woche im "Sport-Bild"-Interview und schob später im Gespräch mit "Sky" mit Blick auf einen Lewandowski-Verbleib nach: "Bis jetzt sind es 100 Prozent. Am 12. Juli ist sein erster Arbeitstag, da erwarte ich ihn."

Ob Salihamidzic, Kahn und Lewandowskis Mitspieler den Polen tatsächlich in rund zwei Wochen an der Säbener Straße begrüßen werden, dürfte jedoch von Barça Zahlungsbereitschaft abhängen.

Eurosport-Check: Das Tischtuch zwischen den Bayern und dem Dauer-Knisper scheint einigermaßen zerschnitten, innerhalb des Teams soll der offen kommunizierte Abwanderungswunsch nicht sonderlich gut angekommen sein. Sollte Barcelona seine Offerte deutlich aufstocken, dürfte auch die "Basta"-Ansage der Münchner ins Wanken geraten.

Denn: Lewandowski würde im Sommer 2023 ohnehin gehen und keine Einnahmen generieren, eine Ablöse jenseits der 50 Millionen für einen bald 34-Jährigen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, wäre lukrativ – das Geld könnte sofort in die Zukunft investiert werden.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

