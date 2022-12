Aktuell wird eine mögliche Rückholaktion geprüft, bei der jedoch einige hohe Hürden zu überwinden sind.

Monaco müsste finanziell entschädigt werden, der französische Europacupteilnehmer wollte Nübel eigentlich länger binden. Zudem gilt das Verhältnis von Nübel zum Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.

Auch will Nübel nicht der "Notnagel" sein und würde sich bei einer Genesung von Neuer nicht wieder klaglos auf die Bank setzen.

Er soll Anfragen aus der Premier League und der Bundesliga haben, eine von den Bayern angestrebte Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre bis 2028 lehnte er bislang ab.

Ex-Keeper befürchtet: "Anfang vom Ende bei Neuer"

Der ehemalige Nationaltorhüter Eike Immel glaubt indes nicht mehr an ein erfolgreiches Comeback von Neuer.

"Das ist der Anfang vom Ende. Die Schulter, die durchwachsene WM und jetzt der Skiunfall. Klar, das ist alles Zufall, aber trotzdem eine Verkettung, die eine gewisse Tendenz zeigt", sagte Immel dem Nachrichtenportal "t-online".

"Ich glaube, es wird schwer wieder zurückzukommen", sagte Immel, der für Neuer keine Stammplatzgarantie in der DFB-Auswahl mehr sieht: "Bundestrainer Hansi Flick hat ihn immer aufgestellt, was in Ordnung ist, aber spätestens jetzt muss es vorbei sein."

Dem FC Bayern rät der 62-Jährige zur Verpflichtung eines neuen Torhüters. Bayern wolle die Champions League gewinnen, "mit einem Sven Ulreich gewinnst du die aber nicht", so Immel, der Stefan Ortega von Manchester City als "absolut richtigen Mann" bezeichnete.

Dass Alexander Nübel Neuer ersetzen kann, glaubt Immel nicht: "Ich halte von ihm gar nichts. Die Geschichte Bayern und Nübel ist wie eine zweite Ehe: Ein zweites Mal geht nicht gut."

