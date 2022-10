In der fünften Minute der Nachspielzeit klaute Anthony Modeste dem FC Bayern München mit seinem Tor zum 2:2 einen sicher geglaubten Sieg

Die Gäste hätten mit einem Dreier zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernommen.

Dass es dazu nicht kam, nehmen die Münchner auf die eigene Kappe. Beim BVB herrschte nach dem Remis dagegen eitel Sonnenschein.

Die Reaktionen zum Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut verteidigt. Man kennt die Qualität der Bayern und weiß, wie viele Chancen sie normalerweise haben. Sie hatten eine Halbzeit lang aber nur einen Schuss. Danach war das Thema, die Räume nicht zu groß werden zu lassen und zu wild zu werden. Wir haben bis zur letzten Sekunde dran gesetzt und haben ein kleines Ausrufezeichen hinter die Mentalitätsfrage gesetzt."

Anthony Modeste (Borussia Dortmund): "Ich muss zwei Tore schießen. Am Ende habe ich getroffen, das war wichtig für mich und die ganze Mannschaft. Aber wir haben nicht gewonnen. Wir wollen Meister werden und müssen daher zuhause auch gegen Bayern gewinnen."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Wir hatten keinen Topstart. Wir haben durch sehr viel direktes Spiel zu viele Ballverluste gehabt. Dann haben wir uns gut befreit. Die Führung war nicht mega verdient, wir waren dann aber in der zweiten Hälfte deutlich besser im Spiel, da hatten wir eine sehr viel bessere Spielkontrolle. Wenn wir das dritte Tor machen, ist das Spiel erledigt. Aus einer eigentlich ungefährlichen Situation bekommen wir den Anschlusstreffer. Das können wir vorher deutlich besser verteidigen. In den letzten zwei, drei Minuten war es dann in Unterzahl zu offen. Wir mussten viele große Spieler wegverteidigten. Schlotterbeck hat bei der Flanke vor dem 2:2 zu viel Zeit. Klar ist es ärgerlich, weil es spät war, aber es ist ein gerechtes Ergebnis."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, lag ganz klar an uns, nicht an Borussia Dortmund. Wir hätten den Sack zumachen müssen mit einem dritten Tor. Wir hatten die Möglichkeiten dafür, haben aber dann in der Box wieder nicht die richtige Entscheidung getroffen. Bei einem 3:0 ist der Sack zu. Aber die letzte Konsequenz, der letzte Wille, das Tor zu erzielen, war nicht da."

Leon Goretzka (FC Bayern): "Wir haben unsere vielen Chancen in der zweiten Hälfte nicht genutzt. Dann muss man das 2:0 aber mit allen bis zum Ende verteidigen und das haben wir heute nicht gemacht. Es nervt natürlich und regt uns sehr auf. Das passiert uns in letzter Zeit ein bisschen zu oft."

