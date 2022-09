"Sky"-Informationen zur Folge soll der Vertrag des Offensivspielers beim Volkswagen-Klub jedoch nicht aufgelöst werden.

Auch ein Transfer in Länder, wo die Transferfenster noch offen sind, soll für Kruse kein Thema sein.

Bis Ende des Jahres würde Kruse laut "BILD" somit noch 1,266 Millionen Euro (brutto) kassieren.

Am realistischsten scheint ein Wechsel des ehemaligen Profis von Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin in die USA. Mit einem Engagement in der amerikanischen MLS wird Kruse seit mehreren Wochen in Verbindung gebracht. Auch Kruse selbst äußerte sich in den sozialen Medien zu seiner Situation

Kruse mit USA-Wechsel in Verbindung gebracht

Inter Miami, Klub von England-Legende David Beckham, soll am Stürmer interessiert sein. In seinem zweiten Anlauf beim VfL Wolfsburg trug Kruse unter anderem in der vergangenen Saison entschieden zum Bundesliga-Klassenerhalt bei. Nach seinem Wechsel von Union Berlin letzten Winter lieferte er sieben Tore und eine Vorlage in der Rückrunde.

In dieser Saison blieb er im Trikot der Wölfe tor- und assistlos.

