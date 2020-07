Champions-League-Sieger Andy Robertson vom FC Liverpool sieht den FC Bayern München als heißesten Anwärter für die Nachfolge der Reds. "Real Madrid ist auch immer etwas zuzutrauen, aber sie müssten sich noch gegen Manchester City durchsetzen, was nie einfach ist. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann für Bayern München", sagte der 26-Jährige im Podcast "The Lockdown Tactics".

Der schottische Nationalspieler, Stammkraft beim LFC unter Jürgen Klopp, war vor allem vom Achtelfinale-Hinspiel der Münchner an der Stamford Bridge (3:0) beeindruckt. "Vor dem Lockdown machte Bayern gegen Chelsea einen herausragenden Eindruck", so der Linksverteidiger.

Das Rückspiel des FCB gegen die Blues findet am 8. August in der Allianz Arena statt. In einem möglichen Viertelfinale würde es der deutsche Meister mit dem Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel zu tun bekommen. Das Hinspiel in Italien endete 1:1.

Robertson selbst hat mit dem FC Liverpool keine Chance auf einen erneuten Gewinn des Henkelpotts. Die Reds scheiterten bereits im Achtelfinale an Atlético Madrid.

