Borussia Dortmund tritt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) mit der gleichen Startelf wie beim 4:0-Heimerfolg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an.

In der defensiven Dreierkette in Lucien Favres 3-4-3-System beginnt neben Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou erneut Lukasz Piszczek, der als Kapitän in seine 50. CL-Partie als BVB-Spieler geht.

Im Mittelfeldzentrum feiert Emre Can sein Champions-League-Debüt für die Borussia. Der Neuzugang vertritt erneut den verletzten Julian Brandt auf der Doppelsechs an der Seite von Axel Witsel.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen des BVB auf dem Trio Thorgan Hazard, Jadon Sancho und Erling Haaland, der ebenfalls seine Premiere für die Schwarz-Gelben in der Champions League gibt.

Die Aufstellungen:

So spielt Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.

Ersatzbank: Hitz - Dahoud, Götze, Schulz, Akanji, Schmelzer, Reyna.

So spielt Paris Saint-Germain: Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - di Maria, Mbappé, Neymar.

Das könnte Dich auch interessieren: X-Faktor gegen PSG? Warum Guerreiro für den BVB unverzichtbar ist