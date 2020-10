Mit der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase in Genf (18 Uhr im kostenlosen Livestream) ist jener prestigeträchtige Titel nun jedoch endgültig Geschichte. Schließlich startet bereits am 20. Oktober die Vorrunde der neuen Saison 2020/21.

Die 32 qualifizierten Teams werden wie üblich auf acht Vierer-Gruppen verteilt. Dabei liegt jedes Team in einem der vier Lostöpfe. In Topf 1 befinden sich die Meister der jeweiligen Länder, die in der UEFA-Fünfjahreswertung (Länderkoeffizient) an der Spitze liegen.