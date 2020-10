Am Donnerstag, 1. Oktober, um 18:00 Uhr wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Der FC Bayern München befindet sich dabei als Titelverteidiger in Topf 1. Borussia Dortmund startet in Topf zwei, während der letztjährige Halbfinalist RB Leipzig aus der dritten und Borussia Mönchengladbach aus der vierten Schüssel gezogen werden.