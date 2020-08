Der FC Bayern München tritt im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona (21:00 Uhr im Liveticker) mit derselben Elf an, die vergangenen Samstag den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel mit 4:1 bezwang. Heißt: Links offensiv läuft erneut Ivan Perisic auf; der Kroate erhielt von Trainer Hans-Dieter Flick abermals den Vorzug vor Barça-Leihgabe Philippe Coutinho sowie Kingsley Coman.

Alphonso Davies hat beim FC Bayern München seine Adduktorenprobleme überwunden und steht gegen den FC Barcelona in der Startelf. Coman, der im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, sitzt erstmal nur auf der Bank.

Flick hat dort mit Coman, Coutinho sowie den Youngstern Joshua Zirkzee und Jamal Musiala weitere Offensiv-Optionen. "Ivan (Perisic, Anm. d. Red.) hat gegen Chelsea gut gespielt und wir haben so Qualität, mit der wir nachlegen können", sagte Trainer Hans-Dieter Flick direkt vor der Partie bei "Sky".

Jeder weiß, um was es geht und will es auf dem Platz zeigen", sagte Flick direkt vor der Partie bei "Sky" und appellierte vor allem an die Bereitschaft, weiter Wege zu gehen. "Wir wollen viele Ballbesitzmomente haben und Barcelona ins Laufen bringen. Das ist unser Ziel", sagte er. Man müsse die Passwege zu und von Messi zustellen. "Und dann ihm möglichst versuchen, den Ball abzunehmen", so Flick: "Wir haben große Ziele und dazu gehört, dieses Spiel heute zu gewinnen."

Griezmann und Rakitic nur auf der Bank

Beim FC Barcelona stellt Trainer Quique Setién sein System - wohl aus Respekt vor Bayern - auf 4-4-2 um mit einer defensivgeprägten Mittelfeldraute.

Leidtragender der Umstellung ist Antoine Griezmann, dem so erstmal nur der Platz auf der Bank bleibt. Für ihn und Ivan Rakitic starten im Vergleich zum 3:1 gegen den SSC Neapel im Achtelfinal-Rückspiel am vergangenen Wochenende Sergi Busquets und Arturo Vidal, die gegen Napoli nicht dabei waren.

Auf der Bank sitzt auch erstmals seit seiner im Februar erlittenen Oberschenkelverletzung der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé.

So spielt der FC Barcelona (4-4-2 Raute): ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets - Sergi Roberto, de Jong - Vidal - Messi, Suárez

Bank: Neto, Iñaki Peña; Araújo, Mingueza, Júnior Firpo, Rakitic, Picard Puig, Monchu, Reis, Fati, Dembélé, Griezmann

So spielt der FC Bayern München (4-2-3-1): Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic- Lewandowski

Bank: Ulreich, Hoffmann; Odriozola, Süle, Hernández, Martínez, Cuisance, Tolisso, Coman, Coutinho, Musiala, Zirkzee

Tribüne: Pavard (Bänderriss), Arrey-Mbi, Batista Meier, Tillman

