Die Enttäuschung war insbesondere beim FC Bayern und Robert Lewandowski riesengroß als vor wenigen Wochen verkündet wurde, dass es 2020 keine Weltfußballer-Wahl geben soll. Seit Montag darf der Pole aber wieder hoffen. Wie die "Bild" vermeldet, habe die FIFA der Zeitung bestätigt, dass der Verband seine eigene Weltfußballer-Wahl "The Best" doch durchführen wird.

Mitte Juli hatten die FIFA und das französische Fußball-Magazin "France Football", das die Wahl zum Ballon d'Or veranstaltet, jeweils ihre Weltfußballer-Galas mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Fußball Transfer-News LIVE | Wildes Gerücht: Inter bietet Bayern doppelten Spielertausch IN 5 STUNDEN

Dies sorgte beim FC Bayern München für große Enttäuschung, wurden Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nach einer bisher überragenden Saison doch große Chancen auf den Titel "Weltfußballer des Jahres" ausgerechnet.

Rummenigge: "Das kann man sehr begrüßen"

Kurz nach der Gala-Absage schaltete sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, in die Diskussion ein und kündigte ein Gespräch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino an, um möglicherweise doch eine Durchführung der Wahl zu erreichen. Es scheint, als hätte diese Maßnahme geholfen.

Rummenigge sagte im "Kicker": "Laut Aussage des Präsidenten der Fifa soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüßen."

Dabei hat sich der FIFA-Präsident auf die eigene Auszeichnung "The Best" bezogen, die der Weltfußballverband seit 2016 in Eigenregie vergibt. Was aus der deutlich prestigeträchtigeren Ballon-d'Or-Auszeichnung von "France Football" wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Rummenigge über Lewandowski: "Er hat sehr gute Chancen"

Zu den Chancen seines polnischen Star-Stürmers sagte Rummenigge: "Ich weiß nicht, ob Lewandowski gewinnt, aber er hat sehr gute Chancen: Robert hat ein unglaubliches Jahr gespielt."

In der Saison 2019/2020 erzielte Lewandowski in bisher 45 Spielen 54 Tore. In der Bundesliga traf er in 31 Parten 34 Mal und wurde zum fünften Mal Torschützenkönig im deutschen Oberhaus. Noch beeindruckender ist seine Quote in der Champions League: 14 Treffer in acht Spielen.

Lewandowski trifft mit dem FC Bayern am Mittwoch auf Olympique Lyon

Und bereits am Mittwoch könnte der 31-Jährige seine Torbilanz in der Königsklasse ausbauen und zugleich seine Chancen auf die Weltfußballer-Auszeichnung noch weiter erhöhen. Dann spielt er um 21 Uhr (im Liveticker auf Eurosport.de) mit dem FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das Semifinale in nur einer Partie ausgetragen. Spielort ist das Estádio José Alvalade in Lissabon, der Gastgeberstadt des Champions-League-Finalturniers.

Sollte der FC Bayern das Finale erreichen und am Sonntag tatsächlich zum insgesamt sechsten Mal Champions-League-Sieger werden, dürfte Lewandowski zum endgültigen Top-Favorit bei der Wahl zum "Weltfußballer des Jahres" aufsteigen.

Das könnte Dich auch interessieren: https://www.eurosport.de/fussball/champions-league/2019-2020/fc-bayern-funf-gute-grunde-fur-das-trip

Play Icon WATCH BVB: Haaland und Moukoko singen zum Einstand - Mitspieler lachen sich schlapp 00:05:23

La Liga Bittere Entscheidung: Darum lehnte Barça angeblich einen Davies-Transfer ab VOR 2 STUNDEN