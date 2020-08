Der FC Bayern München steht nach dem 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon im Finale der Champions League. Dort tritt die Mannschaft von Trainer Hans-Dieter Flick am Sonntag auf Paris Saint-Germain und spielt auf den Henkelpott. Die Reaktionen zum Bayern-Sieg mit Doppeltorschütze Serge Gnabry, David Alaba, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Flick.

Hansi Flick (bei "Sky") …

... zum Spiel: "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Lyon hat in den Spielen zuvor gute Leistungen gezeigt. Wie schwer es ist gegen eine so laufstarke Mannschaft, die defensiv taktisch hervorragend spielt und dir offensiv immer wieder weh tun kann, haben wir gerade in der ersten Phase des Spiels gesehen. Die haben wir auch mit Glück überstanden. Serge hat uns mit einer Einzelleistung in Führung gebracht. Das hat uns Sicherheit gebracht."

... zum Führungstor von Serge Gnabry: "Das sind Dinge, die er auch im Training oftmals macht. Er hat beidbeinig einen enorm guten Schuss."

... zu Paris: "Ich glaube, dass Paris im französischen Pokal auch erst im Elfmeterschießen gegen Lyon gewonnen hat. Klar ist Lyon vom Tabellenplatz nicht ganz vorne gewesen. Das ist aber eine gute Mannschaft und die haben heute gefightet um den Einzug ins Champions-League-Finale. Das es dann nicht immer ganz rund läuft, ist auch normal. Wir werden die Dinge analysieren. Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren. Letztlich ist es unsere große Stärke, dass wir den Gegner unter Druck setzen. Ich denke, das wird uns gegen Paris auch gelingen. Wenn wir frühe Ballgewinne haben, ist das eine große Stärke von uns. Wir wissen, dass wir damit manchmal hohes Risiko gehen. Heute haben wir das in der ersten Phase teilweise schlecht verteidigt. Wir hatten auch einige leichtfertige Ballverluste, die müssen wir abstellen."

… zu Jérôme Boateng: "Er hatte muskuläre Probleme, deshalb haben wir ihn rausgenommen. Ich wollte dann Position für Position auswechseln. Das war dann dementsprechend Niklas Süle. Lucas Hernández sehe ich als linken Innenverteidiger oder als Linksverteidiger. Für rechts wollte ich dann mit Benjamin Pavard mehr Stabilität reinbringen."

Serge Gnabry (bei "Sky") ...

... zum Spiel: "Lyon hat sehr viel Druck auf uns gemacht und ist mit schnellen Leuten hinter die Kette gekommen. Sie hatten auch einige Chancen. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen Glück, aber dann haben wir gut reingefunden. Zur Halbzeit haben wir zum Glück 2:0 geführt, Lewy hat dann noch das 3:0 nachgelegt."

... zur Anfangsphase: "Sie waren sehr aggressiv. Man hat gemerkt, dass sie gewinnen wollen. Sie sind nicht lässig ins Spiel reingegangen. Die Läufe hinter die Kette waren sehr gut. Man kann nicht immer alles verteidigen. Im Großen und Ganzen sind wir hinten immer sehr stark, vorne natürlich auch."

... zur Entstehung des 1:0: "Wir wussten, dass hinter der Fünferkette Raum ist. Wir haben es oft versucht und es ist auch oft gelungen. Das war vor allem in der ersten Halbzeit der Schlüssel. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas weniger gemacht. Wir wussten vorm Spiel, dass wir da attackieren müssen."

... zur Frage, warum Bayern reif fürs Triple ist: "Weil wir es unbedingt gewinnen wollen. Das ist der entscheidende Faktor. Wir werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen."

Manuel Neuer (bei "Sky") …

… zum Spiel: "Wir waren aggressiv – ähnlich wie Lyon auch. Wir hatten am Anfang etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Dann haben wir unsere Klasse gezeigt, Lyon immer unter Druck gesetzt und durch hohe Balleroberungen gute Akzente gesetzt. Wir hatten auch Glück, dass das Tor von Serge zur richtigen Zeit kam."

... zu den Defensivproblemen: "Das ist ein Halbfinale und Lyon ist ein Klassegegner. Sie haben im Mittelfeld die nötige Aggressivität mitgebracht. Das hat es für uns schwierig gemacht. Gerade weil das eine Mannschaft ist, die bissig ist und die Zweikämpfe unbedingt führen und gewinnen will. Es war im Mittelfeld ein richtiges Duell und vorne haben sie schnelle Spieler. Die können einem auch mal weh tun. In der Anfangsphase haben wir etwas Glück gehabt. Danach haben wir wenig zugelassen."

... zu vermeintlichen Motivationsproblemen nach dem 8:2 gegen Barcelona: "Das war nicht schwer für den Kopf. Wir wussten, was uns gegen Lyon erwartet. Es ist ein wunderbares Ergebnis. Ein 3:0 im Halbfinale der Champions League ist etwas Besonderes. Wir mussten schon alles investieren und haben schon viel Kraft auf dem Platz gelassen. Das ging nicht ohne Weiteres."

... zu seiner Parade gegen Toto-Ekambi: "Wenn wir da das 1:2 kriegen, wird es nochmal gefährlich. Nach dem Querpass musst du einfach versuchen, eine große Fläche zu haben und dich anschießen zu lassen. Dieses Mal war ich der Gewinner, das ist aber eine 50:50-Situation. Da hatte ich etwas Glück."

... zum Finale: "Wir werden alles versuchen. Wir freuen uns sehr, dass wir im Finale gegen PSG spielen. Wir haben solange dafür gekämpft und gearbeitet. Jetzt wollen wir das Finale natürlich auch gewinnen."

David Alaba (bei "Sky") …

… zum Spiel: "Wir wussten im Vorhinein, dass es kein einfaches Spiel wird. Lyon bringt eine Mentalität auf den Platz, die nicht immer angenehm ist. Dazu haben sie Spieler mit hoher individueller Qualität. Wir sind sehr glücklich, dass wir das Finale erreicht haben."

... über seine Sorgen vor der PSG-Offensive: "Was heißt Sorgen. Wir spielen natürlich ein Spiel, mit dem wir immer hohes Risiko gehen durch das, dass wir so hochstehen. Man kann nicht immer jeden Ball verteidigen. Wir werden uns das heutige Spiel ansehen und das analysieren."

... zum Offensivspiel: "Wir haben das nach vorne sehr gut gemacht. Der Serge macht das 1:0 sehr gut. Das war ein sehr wichtiges Tor für uns. Lyon hatte in der ersten Halbzeit ein paar Chancen und in der zweiten Halbzeit dann noch eine. Wir haben aber in keiner Sekunde an uns gezweifelt. Wir sind sehr selbstbewusst und so treten wir auch auf."

... zu vermeintlichen Motivationsproblemen nach dem 8:2 gegen Barcelona: "Davon würde ich nicht sprechen. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir haben gezeigt, dass wir körperlich und mental dagegenhalten können. Dazu haben wir unser Spiel gespielt."

... zu einer möglichen Vertragsverlängerung nach dem Finale: "Ich habe schon öfter betont, dass der Fokus komplett auf dem Turnier hier liegt. Jetzt stehen wir im Finale und darauf versuche ich mich, so gut es geht vorzubereiten. Dem werde ich meinen Kopf zu 100 Prozent widmen. Für mich hat sich nicht viel geändert, da ich mich in den letzten Wochen komplett abgekapselt habe. Ich konzentriere mich nur auf meine Aufgabe in Lissabon."

Joshua Kimmich (bei "Sky") …

… zum Spiel: "Das 1:0 war heute der Schlüssel. Wir haben einen nervösen Beginn von uns gesehen, Lyon hatte zwei, drei gute Chancen. Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir haben zum Glück irgendwann besser in die Partie gefunden und das 1:0 aus dem Nichts gemacht. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir noch ein paar gute Gelegenheiten und haben zum Glück nachgelegt. In der zweiten Halbzeit hat Lyon etwas umgestellt und stand etwas kompakter. Nach nervösem Beginn war es sehr ordentlich."

... zur schwachen Anfangsphase: "Ich kann es gar nicht so erklären. Lyon stand ordentlich, hat uns aber nicht wirklich unter Druck gesetzt. Wir hatten am Anfang den einen oder anderen Ballverlust zu viel, obwohl wir eigentlich gar nicht so sehr unter Druck standen. So haben wir sie ins Spiel gebracht und sie dran glauben lassen. Zum Glück haben sie es vorm Tor nicht ausgenutzt. Mit den zwei Toren im Rücken hat es sich etwas einfacher gespielt. Unter dem Strich war es verdient, aber zu Beginn hätte es auch in die andere Richtung kippen können."

... zur Stimmung in der Kabine: "Es ist schon so, dass man merkt, dass wir alle froh und stolz sind, dass wir im Finale sind. Es war weniger eine Feier, sondern der Fokus ging mehr schon Richtung Finale. Das ist auch das, was uns gerade auszeichnet, dass wir uns darauf nicht ausruhen und das nur genießen. Morgen regenerieren wir und dann geht’s ab."

... zu seiner Position: "Mir ist das ganz egal, Hauptsache wir gewinnen. Und wenn ich im Sturm aufgestellt, solange wir am Ende das Ding in die Luft recken, ist mir alles egal."

