Joshua Kimmich vs. Memphis Depay - Olympique Lyon vs. FC Bayern München

Läuft Joshua Kimmich für den FC Bayern München im Finale der Champions League am Sonntag gegen Paris Saint-Germain wieder im Mittelfeld auf? Da Benjamin Pavard wieder fit ist, könnte Trainer Hans-Dieter Flick auf seine vor dem Finalturnier eingespielte Elf zurückgreifen - mit Kimmich vor der Abwehr. Die Frage dazu beantwortete Kimmich nach dem Halbfinale recht eindeutig.

"Ist mir ganz egal", sagte der deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Bayern München nach dem 3:0 gegen Olympique Lyon: "Hauptsache wir gewinnen."

"Solange wir am Ende dieses Ding in die Luft strecken, ist mit alles egal. Auch wenn ich im Sturm auflaufe.", fügte Kimmich bei "Sky" an.

Kimmich muss Thiago seine angestammte Position im Mittelfeld überlassen

Kimmich vertrat bislang beim Finalturnier in Lissabon sowohl gegen den FC Barcelona (8:2) als auch gegen Olympique Lyon (3:0) in der Viererkette auf der rechten Seite den zuletzt angeschlagenen Benjamin Pavard.

Dafür musste der deutsche Nationalspieler von seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld weichen. Thiago lief dort für Kimmich auf.

"Wir sind froh und stolz im Finale zu sein. Aber man merkt schon, dass es weniger eine Feier ist, sondern schon der Fokus Richtung Finale geht. Das ist das, was uns im Moment auszeichnet, dass wir das nicht genießen und uns ausruhen, sondern den Fokus bereits aufs Finale legen", sagte Kimmich.

