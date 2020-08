Nach dem souveränen Weiterkommen im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea steht für den FC Bayern München mit dem FC Barcelona ein echter Härtetest bevor. Dabei kann Trainer Hansi Flick nicht nur auf sein bewährtes Stammpersonal vertrauen. Auch die Bankspieler des deutschen Rekordmeisters sind in dieser Phase in Topform. Ein großer Trumpf auf dem Weg zum möglichen Triple in Lissabon.

Barcelona, Manchester, Paris.

So knüppelhart könnte der Weg des FC Bayern München in der K.o.-Phase des Finalturniers der Champions League zum Titel lauten.

Schritt eins machte der deutsche Rekordmeister fast schon mühelos. Chelsea (3:0/4:1) war der Aufgalopp, Barcelona im Viertelfinale wird nun der erste richtige Härtetest. Als Vorbereitung auf die Katalanen nutzte Bayern-Trainer Hansi Flick das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Londoner, um auch Spieler der zweiten Garde in die Manege zu werfen.

Zwar setzte Flick in der Startformation ausnahmslos auf seine derzeit stärkste Elf - lediglich Ivan Perisic sprang für den angeschlagenen Kingsley Coman ein - doch Chelsea war einmal mehr ein Beweis dafür, dass der FC Bayern nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite exzellent besetzt ist.

Denn mit Perisic wusste nicht nur ein vermeintlicher Reserveakteur gegen die Londoner zu überzeugen. "Tolisso - reingekommen, Tor gemacht. Odriozola - reingekommen, Tor vorbereitet", fasste Flick die starken Auftritte seiner beiden Einwechselspieler kurz aber knackig zusammen.

FC Bayern: Atmosphäre im Flick-Team überragend

Doch nicht nur Corentin Tolisso und Álvaro Odriozola nutzen ihre wenigen Minuten, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch Niklas Süle, Philippe Coutinho sowie Javi Martínez fügten sich problemlos ins Bayern-Gefüge ein.

"Dass wir von der Bank nachlegen können, war für uns noch mal sehr wichtig. Jeder bringt sich mit ein, wenn er auf dem Platz steht", lobte Flick nach der gelungenen Generalprobe für das Finalturnier in Lissabon, das am Freitag mit dem Gigantenduell gegen den FC Barcelona (ab 21:00 Uhr im Eurosport Liveticker) für die Münchner beginnt.

Anders als bei Barça, das im Schlussspurt in La Liga den Titel gegen Real Madrid verspielte und auch in der Champions League zuletzt gegen den SSC Neapel alles andere als souverän agierte, scheint die Stimmung im Team blendend zu sein.

Beispiel gefällig? Beim Treffer von Tolisso zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen Chelsea feierten die Mitspieler den französischen Weltmeister, als ob er die Bayern gerade zum Champions-League-Titel geschossen hätte.

"Er war lange verletzt, und deswegen hat es uns alle gefreut", erklärte Flick bei "Sky" und fügte an: "Das zeigt, wie die Atmosphäre in der Mannschaft ist."

FC Bayern: Qualität stimmt auch in der Breite

Die Bayern-Bank überzeugte auch bereits in der grandiosen Bundesliga-Rückrunde der Münchner, als das Flick-Team 49 von 51 möglichen Punkte holte. So fanden sich unter anderem im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 31. Spieltag Joker Joshua Zirkzee sowie der bis dato kaum berücksichtigte Michaël Cuisance für die gelbgesperrten Dauerbrenner Robert Lewandowski und Thomas Müller in der Startelf. Beide machten ein sehr gutes Spiel.

"Gerade in den vergangenen Wochen hat man gesehen, dass die Jungs, die reinkommen, bereit sind, wenn sie reinkommen. Beispielsweise auch in den Spielen als Lewy und Thomas gesperrt waren, die sonst ja auch immer auf dem Platz stehen", stellte auch Leon Goretzka in einer Pressekonferenz auf Eurosport-Nachfrage klar.

Mit Perisic, Zirkzee, Tolisso, Cuisance, Coutinho, Martínez, Odriozola, Süle und Lucas Hernández ist die Qualität auf der Ersatzbank des FCB auch in der Quantität so hoch wie selten zuvor. Alle Positionen im Kader sind somit qualitativ auf höchstem Niveau doppelt besetzt.

Derzeit zwei starke Alternativen auf der Bayern-Bank: Philippe Coutinho (links) und Niklas Süle Fotocredit: Getty Images

FC Bayern: Fünf Trümpfe gegen Barça von der Bank

"Wir haben tolle Spieler auf dem Platz, aber auch eine super Bank. Das ist ganz wichtig für das Turnier, wenn nachgelegt werden muss", blickt Karl-Heinz Rummenigge in der "AZ" auf der Königsklasse-K.o.-Turnier in Portugal voraus. Die Spieler von der Bank würden laut dem Bayern-Boss "brennen" und "mit den Hufen scharren".

Ausfälle, wie der von Rechtsverteidiger Benjamin Pavard oder auch Coman, sind zwar auch für die Münchner schmerzhaft, können durch den Kader aber kompensiert werden.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Bayern Verantwortlichen immer wieder auch die Ergänzungsspieler in der Öffentlichkeit stark machen. So lobte Flick Coutinho für dessen "einzigartige Fähigkeiten", Lucas für sein "enormes Potenzial" und Cuisance für dessen "Mentalität und Arbeitseinstellung". Rummenigge outete sich derweil als Perisic-Fan. "Das ist ein Spieler, der mir gefällt. Er spielt vielleicht nicht immer spektakulär, aber er ist effektiv."

Hinzu kommt, dass durch die hohe Qualität in der Breite auch die Trainingsleistungen auf einem höheren Level sind. Spieler aus der zweiten Reihe versuchen sich im Training anzubieten und sich in die Mannschaft zu spielen. Laut Goretzka ist dies "ein wichtiger Faktor", warum es bei den Bayern momentan so gut läuft.

Daher wird Trainer Flick auch gegen Barcelona zu Spielbeginn noch nicht alle seine Trümpfe auf den Tisch legen. Im Laufe der Partie kann der 55-Jährige fünf weitere von der Bank spielen.

Ein wichtiger Schlüssel auf dem Weg zum möglichen Triple in Lissabon.

