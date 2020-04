"Ich habe es nie als Ausrede genutzt. Aber wenn sich Leute darüber lustig machen, dass sich jemand schwer am Kopf verletzt hat, fehlt mir jedes Verständnis. "Im Nachhinein hätte ich öffentlich viel offensiver damit umgehen müssen", so Karius, der aktuell nach Istanbul an den türkischen Topklub Besiktas ausgeliehen ist, weiter.

Der Ex-Keeper der Reds beklagte insbesondere die fehlende Wertschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung.

"Mit gerade mal 24 Jahren stand ich im Champions-League-Finale. Unter den aktiven deutschen Torhütern waren sonst nur Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen im Finale. Aber mein Anteil daran mit all meinen Paraden und guten Leistungen vorher war auf einmal nicht mehr präsent", erklärte er und betonte:

" Die Reaktionen waren völlig übertrieben und respektlos. Fehler werden mit unterschiedlichem, ja sogar abartigem Maß gemessen und nicht fair bewertet. "

So nah und doch so weit weg: Ex-Liverpool-Keeper Loris Karius und die Champions-League-TrophäeGetty Images

Karius: Morddrohungen nach dem CL-Finale

Der ehemalige Torhüter von Mainz 05 verriet darüber hinaus, dass er nach seinen beiden folgenschweren Patzern im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) sogar Morddrohungen erhalten habe.

"Das sind Leute, die anonym schreiben und in ihrem Profil nicht mal ihr Gesicht zeigen. Ich glaube, wenn die Leute persönlich an mir vorbeigehen, bekommen sie den Mund nicht auf", rechnete er mit seinen Kritikern ab.

Karius' Vertrag beim FC Liverpool ist noch bis 2021 gültig. Eine Rückkehr im kommenden Sommer an die Anfield Road gilt als äußerst wahrscheinlich, da Besiktas laut "The Athletic" die Kaufoption in Höhe von rund acht Millionen Euro wohl nicht ziehen wird.

