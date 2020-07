Kylian Mbappé hat sich beim Pokalsieg von Paris Saint-Germain über die AS St. Etienne (1:0) am Freitagabend am rechten Knöchel verletzt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Bänder des 21 Jahre alten Weltmeisters dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein - der Angreifer droht dennoch das Viertelfinale der Champions League gegen Atalanta Bergamo zu verpassen.

PSG-Star Kylian Mbappé war in der 26. Minute von ASSE-Kapitän Loic Perrin in einem Laufduell auf dem Weg zum Tor rüde umgegrätscht worden - was zu Tumulten auf dem Rasen führte. Perrin sah nach Sichtung der Videobilder die Rote Karte, zudem wurden fünf Spieler nach der Rudelbildung mit Gelb verwarnt.

Mbappé war bei Perrins Einsteigen umgeknickt und musste schließlich unter Tränen ausgewechselt werden.

Kylian Mbappé (Mitte) muss unter Tränen runter Fotocredit: Getty Images

Der Angreifer kehrte in der zweiten Halbzeit auf Krücken und mit einer Schiene am Sprunggelenk auf die Bank zurück.

Mbappé: Aus für Ligacup-Finale, fraglich für Bergamo?

Am Samstagmittag berichteten "RMC" und "France Info", dass sich Mbappé bei dem Foul keine Bänderverletzung, wohl aber eine schlimme Verstauchung des rechten Knöchels zugezogen habe und erstmal ausfalle.

Das Ligacup-Finale gegen Olympique Lyon am kommenden Freitag werde Mbappé deshalb höchstwahrscheinlich verpassen; für das Viertelfinale der Champions League gegen Atalanta Bergamo am 12. August in Lissabon werde die Zeit zudem knapp, heißt es in Frankreich.

Mbappé: "Es hat ein bisschen geknackt"

PSG selbst kommentierte die Berichte bislang nicht; mit einem Update des Vereins wird jedoch nach eingehenderen Untersuchungen binnen 48 Stunden gerechnet.

Indirekt hatte Mbappé schon am Freitagabend Entwarnung gegeben. "Es hat ein bisschen geknackt", hatte man ihn zwar bei der Pokalübergabe zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagen hören. Der Spieler war aber hoffnungsvoll, nicht länger auszufallen: "Ich glaube nicht, dass der Knöchel gebrochen ist."

Am Ende zitterte sich PSG dank eines Treffers von Neymar in der 14. Minute zum Pokal-Sieg.

