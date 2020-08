Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig sieht im Abgang von Timo Werner auch eine Chance. "Denn Timo war immer gesetzt, weil er immer getroffen hat. Auch wenn er vielleicht mal nicht so gut trainiert oder gespielt hat. Damit hat er natürlich andere im Team geblockt", sagte der 33-Jährige bei "DAZN": "Und da geht es dann auch um Spielerkombinationen, weil es Paare gibt, die besser zusammenpassen."

Trotzdem hätte Nagelsmann den Nationalstürmer, der in der Vorsaison 34 Tore in 45 Pflichtspielen erzielt hatte, gerne im Viertelfinale der Champions League am Donnerstag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen Atletico Madrid in Lissabon dabei gehabt. "Timo Werner ist schon ein Verlust, denn er war hier der Star und hatte eine unglaubliche Präsenz in der Kabine", sagte Nagelsmann.

Werner hatte sich gegen einen durchaus möglichen Einsatz beim Finalturnier in Lissabon entschieden, um sich schon jetzt auf den Neustart bei Chelsea konzentrieren zu können.

(SID)

