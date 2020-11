"Denken sie ein bisschen an ihn", warb der BVB-Coach um Verständnis dafür, dass Haaland nicht alle Partien durchspielen kann. "Er ist 20 und er wächst noch. Das ist gefährlich", betonte Favre, der den Angreifer nach 81 Minuten auswechselte.

Haaland habe in dieser Saison bereits Knieprobleme gehabt und "eine Woche komplett Pause" machen müssen. Damit spielte Favre auf die Bundesliga-Partie am 6. Spieltag gegen Arminia Bielefeld an, die der Youngster aufgrund jener Knieprobleme verpasste.