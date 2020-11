Borussia Dortmund siegte im heimischen Signal Iduna Park gegen den belgischen Meister FC Brügge dank Treffer der beiden Shootingstars Erling Haaland (18., 60.) und Jadon Sandon (45.) souverän 3:0 (2:0) und steht als Tabellenführer der Vorrundengruppe F unmittelbar vor dem Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse.

"Wir haben gute Charaktere dazugeholt, die auf dem Platz konsequent durchziehen und nicht zurückstecken", schwärmte Torhüter Roman Bürki im Anschluss bei "DAZN" und sprach noch eine Extralob für Top-Torjäger Haaland aus:

"Erling ist vorne eben ein überragender Spieler, der die Dinger einfach macht. Da redet dann auch niemand mehr von Mentalität. Jetzt wollen wir den Gruppensieg."

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) über ...

... seinen Treffer zum 2:0: "Ich habe in der letzten Zeit viele Freistöße in Extraschichten geübt. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass es gegen Brügge geklappt hat. Das liegt auch daran, dass der Trainer und das Team an mich glauben. Es war eine harte Zeit für mich. Aber solche Spiele wie heute lassen mich hoffen, dass ich es wieder schaffe, an vergangene Leistungen anzuknüpfen."

... Offensivpartner Erling Haaland: "Er ist ein fantastischer Spieler. Er verdient sich die Tore, weil er auf und abseits des Platzes enorm hart an sich arbeitet. Und für mich ist es schön mit ihm, weil ich sehr einfach zu Assists komme."

... die Aussichten auf einen Titel in dieser Saison: "Ich bin keiner, der weit vorausschaut. Aber ich bin überzeugt, dass wir um die Meisterschaft spielen können, wenn wir die Leistung von heute konstant abrufen."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir hätten sogar ein, zwei Tore mehr schießen können. Bei Stand von 1:0 war es gefährlich. Aber wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das haben wir geschafft und das war sehr wichtig. Wir sind am Ende mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Mannschaft ist enorm viel gelaufen. Vor allem Reyna und Bellingham. Wir haben alles gegeben."

... eine mögliche Verschnaufpause für Erling Haaland: "Das ist mein Problem. Er will immer spielen. Es ist aber für jeden Spieler unmöglich, alle acht Spiele bis zur Winterpause zu machen. Deshalb müssen wir clever sein. Denn er hat manchmal Probleme mit seinem Knie. Da dürfen wir nicht übertreiben."

... das Endspiel gegen Lazio Rom um den Gruppensieg: "Das ist eine gute Mannschaft. Die waren in der vergangenen Saison mal vor Juventus auf Platz eins in der Liga. Momentan stehen sie nicht so gut da, aber sie werden zurückkommen. Sie haben eine ambitionierte Mannschaft, mit vielen starken Spielern. Sie sind einfach gut. Punkt."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Das Resultat war für uns perfekt. Ich glaube, dass wir es noch früher hätte entscheiden können, wenn wir fokussierter und zielgerichteter gespielt hätten."

... die Entwicklung der Mannschaft: "Das ist nicht vergleichbar mit der erfolgreichen Zeit von damals. Das Team heute braucht nur den absoluten Fokus aufs Gewinnen. So wie der FC Bayern es seit der Amtsübernahme von Trainer Hansi Flick getan hat. Wenn wir diese Mentalität reinbringen, dann können wir mit unserer großen individuellen Qualität sehr erfolgreich sein."

... die Qualität von Erling Haaland: "Erling ist einer von denen, die immer gewinnen, jede Sekunde des Spiels Gas geben, Druck auf den Gegner ausüben und Tore schießen wollen. Deshalb ist er jetzt schon so gut, wie er ist."

... Jadon Sancho: "Das Tor tut ihm sehr gut. Er hat sich damit für seinen Einsatz gegen Brügge belohnt. Für Spieler, die gern Zaubern, ist es wichtig, dass sie verstehen, dass sie noch stärker werden, umso besser die Mannschaft ist. Er hat viel für die Mannschaft gearbeitet und ist damit in viele aussichtsreiche Situationen gekommen. Er wird in den nächsten Wochen noch besser und noch stärker werden. Wenn die anderen sehen, dass die Künstler auf dem Platz arbeiten, dann springt der Funke über und alle geben Gas. Das versuche ich immer wieder, diesen Jungs zu vermitteln, dass sie sehr, sehr viel auf dem Platz ausstrahlen können."

Roman Bürki (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Es war für mich ein gelungener Abend. Wir haben hinten konzentriert gespielt, das Spiel gut aufgebaut und die Null gehalten. Brügge hatte auch zwei, drei gute Chancen. Aber die haben wir durch gute Kommunikation und ein gutes Stellungsspiel zunichte gemacht."

... die Entwicklung der Mannschaft: "Wir haben gute Charaktere vor der Saison dazubekommen. Das sind Jungs, die in jeden Zweikampf gehen und nie zurückziehen. Da nenne ich heute mal Jude, der ein sehr gutes Spiel gemacht. Mit Erling haben wir einen vorne drin, der überragend spielt und die Tore macht. Und wenn es läuft, dann läuft’s. Dann diskutiert keiner über die Mentalität. Das kommt immer nur auf, wenn man ein, zwei nicht so gute Spiele abliefert."

... einen möglichen Einbruch wie in der Vorsaison: "Daran denken wir nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel. Und heute wollten wir diesen Big-Point in Richtung Achtelfinale nehmen. Der Spielplan ist extrem eng, alle drei Tage wird gespielt und da muss jeder bereit sein. Da bleibt gar nicht so viel Zeit, über etwas anderes nachzudenken. Das finde ich gar nicht mal schlecht."

... das Endspiel gegen Lazio Rom um den Gruppensieg: "Wir hätten Rom im Hinspiel schlagen können. Das Ergebnis sah klarer aus, als es war. Wenn wir ähnlich konzentriert auftreten wie gegen Brügge, können wir den Dreier auch in Dortmund halten."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund) über ...

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die ist gut, weil wir momentan gute Spiele abliefern, gute Ergebnisse einfahren und wir heute einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht haben. Da ist gerade eine Leichtigkeit da, die zum Fußball dazugehört. Der Spaß, die Freude, trotz dieser tristen Verhältnisse in der Pandemie, die stimmen in der Mannschaft. Wir wollen jetzt einen richtigen Lauf starten, denn wir haben noch einiges vor bis Weihnachten und da war der Sieg heute extrem wichtig."

... die Gründe für die aktuelle Erfolgsserie: "Wir müssen konzentriert bleiben und die Dinge verbessern, die wir heute nicht so gut hinbekommen haben. Wir müssen gierig bleiben, denn wir haben am Wochenende mit Köln einen Gegner den wir schlagen wollen und auch müssen. Insgesamt dürfen wir einfach unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die Mischung muss dabei aber passen. Mit dieser Mannschaft können wir auf jeden Fall noch einiges erreichen."

... Jadon Sancho: "Jadon hat immer Bock, wenn er spielt. Aber es gab in den vergangenen Wochen Phasen, die verbesserungswürdig waren. Tore sind für einen offensiven Spieler immer gut. Wenn es aber so ein besonders schönes ist, dann beflügelt ihn das. Jadon ist ein fantastischer Spieler, den wir noch brauchen werden – und er wird auch noch besser werden."

... eine mögliche Verschnaufpause für Erling Haaland: "Er ist fit und hat immer Lust, alle drei Tage zu spielen. Wenn man wie heute aber die Chance hat, ihn bei einem 3:0 ein paar Minuten zu schonen, dann nutzen wir das natürlich. Er ist für uns unheimlich wichtig und deshalb wollen wir ihn gar nicht ersetzen."

