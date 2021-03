Publiziert 09/03/2021 Am 22:25 GMT

Was sich kurz nach der Halbzeit im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem BVB und dem FC Sevilla abspielte, darf getrost als VAR-Chaos bezeichnet werden.

Eigentlich hatte Erling Haaland in der 49. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends zur 2:0-Führung für die Dortmunder getroffen, doch aufgrund des zu rustikalen Einsatzes gegen seinen Gegenspieler nahm Schiedsrichter Cüneyt Cakir den Treffer nach Eingriff des Videoschiedsrichters und Ansicht der Bilder wieder zurück. Allein dies wäre nichts Besonderes gewesen, doch anstatt mit einem Freistoß weiterspielen zu lassen, entschied der Unparteiische stattdessen auf Elfmeter für Dortmund.

Am Monitor war ihm offenbar aufgefallen, dass Sevilla-Verteidiger Jules Koundé den jungen Norweger eine Minute vor dem vermeintlichen Führungstreffer am Trikot gehalten halte.

Haaland trat also zum Elfmeter an – und verschoss! Yassine Bono lenkte den Flachschuss an den rechten Pfosten und schickte dem enttäuschten Haaland einige lautstarke Sätze mit auf den Weg.

VAR-Wahnsinn: Haaland bekommt die zweite Chance

Doch der BVB-Stürmer sollte seine Revanche bekommen. Denn eine halbe Minute später fiel dem VAR auf, dass sich Bono beim Elfmeter zu früh mit den Füßen von der Torlinie entfernt hatte. Cekir entschied also folgerichtig auf Wiederholung des Strafstoßes. Diesmal verwandelte Haaland – und der Wahnsinn war perfekt.

Diesmal jubelte Haaland etwas zu aggressiv in Richtung Bono, weshalb in Lucas Ocampos umcheckte. Danach entwickelte sich ein Handgemenge, infolgedessen Haaland und Joan Jordán die Gelbe Karte sahen.

Hollywoodreife Szenen im Signal-Iduna-Park!

Auch das Netz staunte nicht schlecht. Einige fühlten sich bestens unterhalten, andere waren verwirrt – und einige User sahen es als nächsten Beweis dafür, dass der VAR wieder abgeschafft gehört.

Am Ende wurde es für den BVB übrigens noch einmal eng. Sevilla kam durch einen Doppelpack von Tore Youssef En-Nesyri (68./FE und 90.) noch zum 2:2 , doch am Ende reichte den Dortmundern das 3:2 aus dem Hinspiel.

