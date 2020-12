Der FC Bayern bleibt auch im 17. Champions-League-Spiel in Serie ohne Niederlage. Der Titelverteidiger setzte sich zum Abschluss der Gruppenphase in der heimischen Allianz-Arena 2:0 (0:0) gegen Lokomotive Moskau durch.

Bei frostigen Temperaturen in der Allianz Arena (ein Grad Celsius) war es einmal mehr der Ex-Nationalspieler, der als Lautsprecher voranmarschierte und so das notwendige Feuer bei seinen Mitspielern entfachte.

"Phonzie, genau so", lobte er Alphonso Davies, der nach überstandenem Bänderriss im rechten Sprunggelenk erstmals seit Ende Oktober wieder in der Startformation stand.

Auch wenn dem Ex-Nationalspieler an jenem Abend bei Weitem nicht alles gelang, rieb er sich in gewohnter Manier unermüdlich für seine Mannschaftskollegen auf.

Und in der 39. Minute fehlte nicht viel, da hätte sich Müller auch im dritten Spiel in Serie in die Torschützenliste eingetragen. Doch anders als noch im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (3:3), als er an gleicher Stelle als Doppeltorschütze glänzte, traf er gegen Moskau nur das Außennetz.