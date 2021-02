Für das Rückspiel am 10. März, dessen Austragung an der legendären Anfield Road aufgrund der in Großbritannien umhergehenden Corona-Mutation noch nicht sicher ist , könnte die Ausgangslage kaum besser sein.

Und in der Zwischenzeit muss Liverpool, in der Liga auf Rang sechs abgerutscht, hart dafür kämpfen, auch in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse vertreten zu sein. Gleich am Samstag (18.30 Uhr) steht das Merseyside-Derby gegen den FC Everton an. Dort will Klopp den Auswärtstrend bestätigen.