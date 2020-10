"Bild": "Ausgerechnet Immobile trifft. BVB kassiert Rache-Pleite in Rom."

"Sport1": "Immobiles süße Rache am Ex. Borussia Dortmund kassiert zum Auftakt der Champions League eine Niederlage. Ausgerechnet Ciro Immobile leitet die Pleite ein."

"Gazetta dello Sport": "Ciro, der Große! Immobile rechnet in sechs Minuten mit seiner Vergangenheit ab. Im Duell mit Haaland kommt es zu einem Kampf der Generationen, aus dem Immobile erfolgreich hervorgeht."

"Marca": "Immobile schlägt Haaland bei Lazios Sieg gegen Borussia Dortmund. Das "Duell ums Tor" geht an den Gewinner des Goldenen Schuhs."

"As": "Ein weiteres Tor von Haaland hindert Lazio nicht am Sieg Die Römer feierten ihre Rückkehr in die Champions League mit einem 3:1-Erfolg über Borussia Dortmund, bei dem ein großartiger Ciro Immobile ein Tor und eine Vorlage erzielte."