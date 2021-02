Ein schneller Plan B oder eine Niederlage am Grünen Tisch - RB Leipzig gerät durch ein coronabedingtes Einreiseverbot für seinen Champions-League-Gegner FC Liverpool erheblich unter Druck . Nur bis Montag hat der Bundesligist Zeit, der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine Alternative für das Achtelfinal-Hinspiel am 16. Februar anzubieten - ansonsten wird das Spiel mit 3:0 für den Klub von Teammanager Jürgen Klopp gewertet.

RB-Chef Oliver Mintzlaff sieht die Situation (noch) gelassen. "Wir sind in Gesprächen und arbeiten an einer Lösung. Irgendwo werden wir schon spielen", sagte er dem "SID" am Donnerstagabend.

Das Bundesinnenministerium (BMI) verweigert den Reds eine Sondergenehmigung zur Anreise nach Deutschland. "Die von der Bundesregierung am zurückliegenden Freitag beschlossene Corona-Schutzverordnung sieht lediglich wenige Ausnahmen und keine Sonderregelungen für Profi-Sportler vor", sagte ein BMI-Sprecher dem "SID" am Donnerstag: "Die Bundespolizei hat dem Verein (...) mitgeteilt, dass die geschilderte Fallkonstellation nicht unter die Ausnahmetatbestände fällt." RB wollte sich auf "SID"-Anfrage zunächst nicht äußern.

Nach "SID"-Informationen wird in Leipzig nun eilig am Plan B gestrickt. Die UEFA hatte dem Klub eine Frist bis zum 8. Februar eingeräumt, sich um eine zeitliche Verlegung oder einen Ausweichspielort zu kümmern, falls nicht in der Leipziger Arena gespielt werden könne. Auch ein Heimrecht-Tausch mit Liverpool wäre möglich, in diesem Fall würde das Rückspiel in Deutschland ausgetragen - was allerdings für Liverpool ein Nachteil wäre.