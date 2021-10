Der deutsche Nationalspieler hatte in der Liga gegen Mainz sein Startelf-Comeback nach rund fünf Monaten Pause gefeiert. Axel Witsel ersetzt Can in Amsterdam im zentralen defensiven Mittelfeld.

Ansonsten vertraut BVB-Trainer Rose im Champions-League-Topspiel der Gruppe B der Mannschaft, die am vergangenen Samstag Mainz 05 3:1 (1:0) bezwungen hatte

An vorderster Front sollen Julian Brandt und Neuzugang Donyell Malen auf den jeweiligen Außenbahnen Stoßstürmer Haaland assistieren.

Eine Reihe dahinter bietet Rose erneut Kapitän Marco Reus und Youngster Jude Bellingham auf, die im Zentrum Akzente setzen sollen. Die Viererkette vor Keeper Gregor Kobel bilden Thomas Meunier (rechts), Mats Hummels, Manuel Akanji (innen) und Nico Schulz (links), der erneut den verletzten Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) ersetzt.

Für die ebenfalls angeschlagenen Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung im Knie), Giovanni Reyna (Museklverletzung) und Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss) kommt die Partie in der Johann-Cruyff-Arena noch zu früh.

Aufstellungen:

So spielt Ajax Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martínez, Blind - Alvarez, Gravenberch - Antony, Tadic, Berghuis - Haller.

Ersatzbank: Gorter, Setford - Rensch, Schuurs, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Labyad, Taylor, Danilo, Daramy, David Neres.

So spielt Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haaland.

Ersatzbank: Hitz, Unbehaun - Passlack, Pongracic, Zagadou, Can, Reinier, Wolf, Hazard, Knauff, Tigges.

