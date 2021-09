Marco Reus wollte und konnte die "Vorwürfe" diesmal nicht so stehen lassen.

Nur sechs Torschüsse habe Borussia Dortmund abgegeben – und das in einem Heimspiel! Die Durchschlagskraft habe ohne Erling Haaland gefehlt, analysierte "Amazon"-Reporterin Annika Zimmermann im Interview, doch darüber wollte der Kapitän in diesem Moment nicht sprechen: "Das ist mir völlig Wurst, ob wir einen oder 100 Torschüsse haben", sagte Reus: "In so einem Spiel, in dem der Gegner auch sehr gut mit dem Ball ist, ist es einfach wichtig, dass wir das Spiel gewinnen."

Das war der entscheidende Punkt. Es war kein schönes Spiel, das Dortmund am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon auf den Rasen zauberte, kein "Highlight-Fußball", wie es Michael Zorc später ausdrücken sollte. Doch im Gegensatz zu so vielen Partien in jüngerer Vergangenheit, in denen der gelegentlich zwischen Himmel und Hölle wandelnde BVB mal kein Offensiv-Spektakel abbrannte, standen diesmal trotzdem drei Punkte zu Buche.

"Es war nicht alles perfekt, wir haben Fehler gemacht. Aber die Einstellung hat gestimmt", sagte Mats Hummels: "Dann gewinnt man eben auch mal ein Spiel 1:0 , in dem man nicht glänzt."

Dortmund trotzt widrigen Umständen

Natürlich fehlte Haaland in der Offensive an allen Ecken und Enden, das gab auch Reus kurze Zeit später unumwunden zu. Doch im Gegensatz zum Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag in Mönchengladbach (0:1) konnte sich der erneut mit einer Prellung zum Zuschauen verdammte Ausnahmestürmer auf der Tribüne neben seinem Vater Alf-Inge freuen.

Ein genialer Moment von Jude Bellingham, der in der 37. Minute gedankenschnell auf Torschütze Donyell Malen durchsteckte, reichte diesmal aus.

Der Start in die noch junge Champions-League-Saison hätte für den BVB mit sechs Punkten nach den ersten beiden Spieltagen kaum besser laufen können. Gemeinsam mit Ajax Amsterdam thronen die Westfalen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe C. Das klingt bei Gegnern wie Besiktas Istanbul und Sporting erstmal nach keiner Mammut-Leistung, ist angesichts der widrigen Umstände mit einer schwierigen Vorbereitung und vielen Verletzten aber auch keine Selbstverständlichkeit.

BVB muss sich "neu erfinden"

Zwar meldeten sich Reus und Julian Brandt wieder zurück, dafür musste gegen die Portugiesen Mahmoud Dahoud bereits in der 3. Minute den Platz mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen. "Nur" eine Innenbandüberdehnung, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab . Die Partie am kommenden Samstag gegen Augsburg wird der 25-Jährige aber mindestens verpassen.

"Einer kommt zurück, der nächste geht schon wieder. Ich wünsche mir das auch anders", sagte Rose, der aktuell fast jedes Spiel mit einer anderen Startelf auskommen muss.

Deshalb müsse sich der BVB "momentan ein bisschen neu erfinden", so der BVB-Coach. In der viel gescholtenen Defensive zum Beispiel, die gegen Sporting trotz einiger Schnitzer zum ersten Mal seit Anfang August in einem Pflichtspiel die Null hielt. Nach inakzeptablen 13 Gegentoren in sechs Bundesliga-Spielen Balsam für die schwarz-gelbe Seele.

Besonders aber in der Offensive, in der diesmal Malen als einzige Spitze den Haaland-Ersatz gab. Dass beim 30-Millionen-Mann aus Eindhoven nach 523 torlosen Minuten endlich der Knoten platzte, freute vor allem Rose: "Das ist wichtig und gut für ihn." Auch die Man-of-the-match-Trophäe kann dem Selbstvertrauen des 22-Jährigen nur guttun.

Rose lobt BVB-Matchwinner Malen: "Defizite aufgearbeitet"

Ganz Dortmund hofft auf Haaland-Rückkehr

Nichtsdestotrotz ließ vor allem die Abstimmung bei Läufen in die Tiefe noch zu Wünschen übrig. Mehrfach stand der Niederländer einen Schritt im Abseits. Auch Flanken fanden gegen kompakte Portugiesen keinen Abnehmer.

"Man muss natürlich Dinge anders machen, Erling ist körperlich extrem stark, wuchtig und schnell, bietet natürlich manchmal noch andere Räume", erklärte Hummels: "Wenn er nicht dabei ist, verändert sich das Spiel."

Ganz Dortmund hofft, dass der Norweger gegen Augsburg wieder mit von der Partie sein kann. Zorc dämpfte jedoch die Erwartungen: "Das wird sich erst Richtung Freitag, Samstag entscheiden."

Doch in der Not wird Rose sicher auch in diesem Spiel wieder eine Lösung parat haben.

