Fußball

Champions League - FC Bayern fiebert Viertelfinal-Duell mit dem FC Villarreal entgegen: "Werden heiße Spiele"

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Sowohl die Stars des Rekordmeisters als auch die Verantwortlichen um Trainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerten sich im Anschluss zu ihrem kommenden Gegner in der Königsklasse. Thomas Müller erwartet "heiße Spiele" im Viertelfinale.

00:03:30, vor 10 Minuten