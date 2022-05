Fußball

Champions League: Kevin de Bruyne adelt Mittelfeldtalent Phil Foden: "Kann den Unterschied machen"

Kevin de Bruyne ist der entscheidende Mann im Mittelfeld bei Manchester City. Doch vor dem Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid hebt der Belgier einen anderen Offensivspieler hervor. Der 30 Jahre alte Belgier adelt Phil Foden auf der Pressekonferenz: "Er kann den Unterschied ausmachen. Er hat das in der Vergangenheit getan und wird es in der Zukunft noch viel öfter tun."

00:01:04, vor 2 Minuten