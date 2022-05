Fußball

Champions League - Luka Modric vor Rückspiel gegen Manchester City: "Wissen, was wir zu tun haben"

Luka Modric zeigt sich vor dem Rückspiel gegen Manchester City zuversichtlich, dass die Königlichen ins Endspiel in Sevilla einziehen können. "Wir wissen, dass wir in Manchester kein gutes Spiel gemacht haben", sagt der Mittelfelstratege der Madrilenen, weiß aber auch um die eigenen Stärken. "Wir haben viel Qualität bei den Spielern, viel Charakter in der Mannschaft", so der Kroate.

