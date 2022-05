Fußball

FC Liverpool: Jürgen Klopp scherzt über Wechselgerüchte um Sadio Mané und dem FC Bayern München

Sadio Mané tritt am Samstag im Finale der Champions League mit Liverpool gegen Real Madrid an. Trainer Jürgen Klopp glaubt nicht, dass der Senegalese von einem Bayern-Transfer abgelenkt ist und fühlte sich an die Vergangenheit erinnert.

00:00:50, vor 44 Minuten