Fußball

Champions League - Jürgen Klopp schwärmt nach Finaleinzug: "Es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal"

Jürgen Klopp steht zum vierten Mal im Finale der Champions League. Nach dem 3:2-Erfolg beim FC Villarreal zog der FC Liverpool ins Finale der Königsklasse in Sevilla ein. Ein überwältigter Reds-Coach sagt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz: "Es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal", und lobt seine Mannschaft nach dem Comeback: "Am Ende haben wir es verdient und das ist sehr cool."

00:01:00, vor 12 Minuten