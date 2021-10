Zwei Tore, eine Torvorlage - Leroy Sané war beim 4:0 (0:0)-Erfolg des FC Bayern am Mittwochabend bei Benfica Lissabon ohne Zweifel der Hauptakteur. "DAZN"-Experte Sandro Wagner kürte ihn zu seinem persönlichen "Mann des Spiels". Und nur wenige dürften ihm da widersprochen haben.

Zum offiziellen "Man of the Match" wurde jedoch ein anderer Bayern-Akteur ernannt. Die UEFA vergab die entsprechende Trophäe an Kingsley Coman. Auf den ersten Blick mag das überraschen, denn Coman war an keinem der vier Münchner Tore direkt beteiligt.

Und doch hatte sich der Franzose diese Auszeichnung mehr als verdient. Coman durfte zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an ran und überzeugte von Spielminute eins. Immer wieder lief das Spiel über seine linke Seite. Abgesehen von den Toren war er an nahezu allen Bayern-Chancen beteiligt. Ohne Sanés Doppelpack hätte man das Highlight-Video dieses Spiels auch als "Coman-Show" bezeichnen können.

"Er hat vor allem in der zweiten Halbzeit brutal aufgedreht, da hat er seinen Gegenspieler dann teilweise schwindelig gespielt. Ganz viele Offensivaktionen sind von ihm ausgegangen. Schade, dass das Tor, bei dem er den Trick macht, nicht gezählt hat", verteilte Aushilfs-Cheftrainer Dino Toppmöller, der den kurzfristig erkrankten und coronainfizierten Julian Nagelsmann ersetzte, bei "DAZN" ein Sonderlob.

Coman mit bemerkenswertem Startelf-Comeback nach Herz-OP

Beim von Toppmöller angesprochenen aberkannten Tor von Thomas Müller stand Coman selbst im Abseits (52.). Bereits kurz vor der Pause hatte er Pech, als Robert Lewandowski Comans Flanke mit dem Oberarm verwandelte, weshalb das Tor zurecht nicht gegeben wurde (42.).

Comans Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass er sich im September einer Herz-Operation unterziehen musste. Auch dies dürfte bei der UEFA-Wahl zum "Man of the Match" eine Rolle gespielt haben.

Zudem gibt es immer wieder Wechselgerüchte. Comans Kontrakt läuft im Sommer 2023 aus. Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung sollen sich schwierig gestaltet haben, weshalb sie aktuell stocken. Zuletzt berichteten "spox.com" und "Goal.com", dass die Bayern von einem Verkauf im kommenden Sommer ausgehen.

Kingsley Coman (schwarzes Trikot) im Duell mit zwei Benfica-Verteidigern Fotocredit: Getty Images

Sané und Coman stehlen Lewandowski die Show

Für den Rekordmeister wäre dies sportlich definitiv ein herber Verlust, sind die Bayern doch gerade dabei sich wieder eine neue Flügelzange aufzubauen, die das Potenzial hätte, in die Fußstapfen von Arjen Robben und Franck Ribéry zu treten.

Im Zusammenspiel mit Sané oder Serge Gnabry hätte Coman die Klasse, dabei ein wichtiger Baustein zu werden. Mit solch einer Flügelzange würden es die Bayern zudem auch schaffen, etwas den Fokus von Lewandowski wegzunehmen und die offensiven Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.

Gegen Lissabon klappte dies bereits sehr gut, denn durch Sanés starken und torreichen Auftritt, inklusive seines sehenswerten Freistoßtreffers zum 1:0, und Comans Dribbling-Show wurde Lewandowskis Treffer, aufgelegt von Sané, beinahe zur Randnotiz.

Ein ungewohntes Bild, bestimmte der Pole doch insbesondere in der vergangenen Saison die Schlagzeilen.

Sané krönt seine aufstrebende Form

Besonders für Sané war dieser Abend in Lissabon eine Wohltat, stand er doch insbesondere zu Saisonbeginn heftig in der Kritik. Seit einigen Wochen aber wird der 25-Jährige immer stärker und zeigt, wie wertvoll er für die Bayern sein kann. Diese Entwicklung erfuhr am Mittwoch ihren vorläufigen Höhepunkt.

Sané gelangen damit in der bisherigen Königsklassen-Saison in den ersten drei Partien sechs Scorerpunkte. In jedem Spiel war er an mindestens einem Treffer direkt beteiligt.

Da kann selbst Lewandowski nicht mithalten, auch wenn seine bisherigen fünf Saisontore in der Champions League ebenfalls beeindruckend sind.

Gnabry lässt Erinnerungen an Robben wach werden

Stark in Form ist auch Gnabry. Dies zeigte sich auch in Lissabon, als er Lewandowskis Tor zum 3:0 mit einem scharfen Pass von der rechten Seite in den Strafraum auf Sané einleitete. Vor dem Pass war Gnabry von rechts leicht in die Mitte gezogen, womit er bei einigen Bayern-Fans Erinnerungen an Robbens Laufwege von links hervorrief.

Zuvor hatte der 26-Jährige bereits das Eigentor von Everton (80.) mit seiner Flanke in die Mitte vorbereitet. Gnabry, erst in der 66. Minute zunächst als sehr offensiver Rechtsverteidiger eingewechselt, reichten diesmal 24 Minuten um erneut zu überzeugen. Der Nationalspieler kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf neun Scorerpunkte.

"Die Einwechslung von Serge war sicher ein entscheidender Punkt für uns, da wurden wir nochmal viel gefährlicher", lobte Toppmöller. Die Idee dazu kam vom kranken Chefcoach aus dem Hotelzimmer. "Julian ist zwar krank, aber im Kopf trotzdem noch sehr fix. Wir waren in Kontakt mit ihm und er hatte die super Idee, Serge reinzubringen", erzählte Toppmöller nach der Partie.

Musiala: Aktuell sehr guter Joker, bald wohl schon viel mehr

Und dann wäre da für die Flügelzange ja noch Jamal Musiala. Dem 18-Jährigen gehört die Zukunft, da sind sich alle Experten einig. In Lissabon reichte es zwar nur zu einem Kurzeinsatz, aber bereits zu Saisonbeginn hatte er ja seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Musiala ist überdies extrem flexibel. Der Youngster kam bislang unter Nagelsmann im offensiven Mittelfeld ebenso zum Einsatz wie auf dem linken und rechten Flügel.

Jamal Musiala kam gegen Benfica Lissabon zu einem Kurzeinsatz Fotocredit: Getty Images

Zwischenzeitlich machte der Jung-Nationalspieler Sané so Druck, dass es schien, als könnte er den Ex-ManCity-Star dauerhaft aus der Startelf verdrängen. Bis Mitte September gelangen Musiala vier Tore und drei Vorlagen.

Auch wenn er daran zuletzt nicht mehr anknüpfen konnte und durfte, ist er jetzt schon ein sehr guter Backup, sollte einer der Flügelspieler schwächeln oder sich verletzen. Außerdem gilt Musiala als Top-Joker, der sich sehr schnell im Spiel zurechtfindet und kaum Anlaufzeit braucht, um für Gefahr zu sorgen.

Auch dank dieser besonderen Qualität von der Bank hat der FC Bayern aktuell wohl die beste Flügelzange Europas. Zudem haben Sané, Coman, Gnabry und Musiala ihren Vorgängern Robben und Ribéry, die schnell zu "Robbery" wurden, etwas voraus: Sie sind zu viert für zwei Positionen und können sich somit abwechseln, was die neue bayerische Flügelzange weniger anfälliger für Schwächephasen oder Verletzungsausfälle macht.

In welcher Konstellation das neue Flügel-Quartett der Bayern letztlich zusammenspielt, wird sich noch zeigen. Die Bayern-Fans dürften vor allem erstmal hoffen, dass das Quartett auch über den Sommer hinaus zusammenbleibt.

