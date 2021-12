Benfica Lissabon setzte sich am Mittwochabend mit 2:0 (2:0) gegen Dynamo Kiew durch und schob sich noch am FC Barcelona vorbei, der im Parallelspiel 0:3 (0:2) beim FC Bayern München verlor.

Für Lissabon trafen Roman Jaremtschuk (16.) und Gilberto Moraes Junior (22.). Der FC Barcelona spielt im kommenden Jahr dagegen in der Europa League weiter.

Der zweite Achtelfinalist in der Gruppe F in der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal wird hingegen erst am Donnerstag ab 19:00 Uhr gesucht. Die Partie wurde am Mittwoch wegen starken Schneefalls abgesagt.