Jürgen Klopp sprühte nach dem nächsten kleinen Schritt zum einzigartigen Quadruple vor guter Laune. "Der Tag, an dem wir uns für das Halbfinale der Champions League qualifizieren, und ich bin nicht glücklich - bitte kommen sie her und schlagen mich", sagte der deutsche Teammanager des FC Liverpool in Richtung Journalisten und lachte laut.

Es werde "nie passieren", dass er einen Erfolg wie gegen Benfica Lissabon "als selbstverständlich ansehe".

Bereits ein 3:3 (1:1) an der Anfield Road reichte dem klaren Favoriten nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel. Doch vor dem nächsten Step auf Europas Fußball-Thron gegen Bayern-Bezwinger FC Villarreal wartet das nächste nationale Gigantentreffen gegen Manchester City.

Während Klopp für das Halbfinale im FA Cup am Samstag (16:30 Uhr im Liveticker) gleich sieben Spieler schonen konnte, mussten Pep Guardiolas Skyblues gegen Atletico Madrid ans Limit.

Guardiola: "Wir sind in großen Schwierigkeiten"

"Wir sind in großen Schwierigkeiten", klagte Guardiola: "Wir haben vor drei Tagen gespielt, jetzt haben wir viele Verletzungen, ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird." Sowohl Topstar Kevin De Bruyne als auch Rechtsverteidiger Kyle Walker mussten am Mittwochabend ausgewechselt werden, auch Phil Foden ging angeschlagen aus dem äußerst hitzigen und am Ende gar eskalierten Duell. Letztlich reichte den Citizens das zittrige 0:0 nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel zum Halbfinaleinzug.

Auch in der Königsklasse könnte es somit noch zum Duell der englischen Giganten kommen - aber erst im Endspiel am 28. Mai in Paris. Vorher muss City Real Madrid aus dem Weg räumen.

"Wir werden gegen die Könige dieses Wettbewerbs antreten, also werden wir auf jeden Fall leiden", sagte Guardiola: "Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Atletico, werden wir keine Chance haben. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, können wir mithalten."

Champions League: Liverpool gegen Villarreal klarer Favorit

Klar favorisiert ist dagegen erneut Liverpool gegen das spanische Überraschungsteam aus Villarreal, doch Klopp gibt den Mahner. "Hart, hart, hart", urteilte der 54-Jährige:

Wenn sie Juventus und Bayern München schlagen, haben sie es verdient, im Halbfinale der Champions League zu stehen. Trainer Unai Emery ist der König der Pokale, es ist unglaublich, was er macht.

Doch das gilt auch für Klopp. Den League Cup bereits in der Vitrine, in Europa auf Kurs, in der Liga nach beeindruckender Aufholjagd nur noch einen Punkt zurück hinter den Citizens - und im FA Cup nun eben das Kracher-Halbfinale gegen City: Als erstem englischen Team winkt den Reds eine perfekte Saison mit vier Titeln. Im FA Cup stand Liverpool ein Jahrzehnt nicht mehr im Endspiel, den letzten Titel gab es 2006.

Manchester City will das Ende dieser schwarzen Serie sicher verhindern - genauso wie die ebenfalls greifbaren Titelgewinne der Reds in Liga und Champions League.

