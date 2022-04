Fußball

Manchester City - Pep Guardiola untermauert anstrengende Wochen für sein Team: "Hatten 71 Behandlungen!"

Manchester City hatte in der vergangenen Woche zwischen hart umkämpften Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Atlético Madrid und dem FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Liverpool mit einer Reihe an Behandlungen zu kämpfen. Trainer Pep Guardiola erklärt zum ersten Mal das wahre Ausmaß der Partie gegen Atlético. Demnach hatten die Physiotherapeuten im Anschluss sehr viel zu tun.

00:01:24, vor 23 Minuten