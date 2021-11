Beeindruckender Kampf, bitteres Ende: Borussia Dortmund ist die erhoffte Revanche für eine historische Schmach gegen Ajax Amsterdam in Unterzahl misslungen. Nach einer überzogenen Roten Karte für Mats Hummels verlor der leidenschaftliche BVB das Rückspiel gegen den niederländischen Rekordmeister am Mittwoch unglücklich 1:3 (1:0)

Am 24. November müssen die Dortmunder somit in ein "Endspiel" bei Sporting Lissabon um den Achtelfinaleinzug in der Champions League.

"Wir haben alles auf dem Platz gelassen", sagte Marco Reus nach der Partie bei "DAZN": "Die Gegentore waren ärgerlich, die ersten beiden entstanden aus komplett derselben Situation." Hummels' Platzverweis konnte der 32-Jährige nicht nachvollziehen: "Das war keine Rote Karte." Auch Hummels nannte den Platzverweis am "DAZN"-Mikrofon eine "absurde Fehlentscheidung"

Die Pressestimmen zur zweiten BVB-Niederlage gegen Ajax Amsterdam:

Deutschland

BILD: "Hummels-Wut nach Witz-Rot: Die Fehlentscheidung eines englischen Schiedsrichters könnte schlimme Folgen für Dortmund haben!"

Süddeutsche Zeitung: "Dammbruch in Minute 29: Dortmund verliert noch in der ersten Halbzeit Innenverteidiger Mats Hummels durch eine umstrittene Rote Karte. In Unterzahl erlebt die Borussia dann ein 1:3 gegen Ajax - das Achtelfinale gerät in akute Gefahr."

Spiegel: "Dortmund verliert nach umstrittener Roter Karte: Diese Rote Karte hätte nicht jeder Schiedsrichter gegeben: Borussia Dortmund musste gegen Ajax früh auf Mats Hummels verzichten - und verlor trotz Führung."

Kicker: "Hummels fliegt zu Unrecht - dann entgleitet dem BVB das Spiel: Borussia Dortmund hat auch beim zweiten Vergleich mit Ajax Amsterdam den Kürzeren gezogen. Am Mittwochabend unterlag der BVB den Niederländern trotz einer Führung 1:3 - nicht zuletzt, weil Schiedsrichter Michael Oliver eine Zweikampfszene nach knapp einer halben Stunde falsch bewertete."

Spox: "Nach Witz-Rot: Borussia Dortmund verpasst Revanche nach Platzverweis gegen Hummels."

Focus: "'Absurd, lächerlich, Farce': Hummels keilt nach Witz-Rot im Live-Interview gegen Schiri: Riesen-Aufreger in der Champions League. Mats Hummels kassiert gegen Ajax Amsterdam eine Rote Karte, die er als 'absurd', 'lächerlich' und 'Farce' bezeichnet. Auch DAZN-Experte Sandro Wagner wähnt sich in 'einem schlechten Film'. In Unterzahl hat der BVB keine Chance mehr."

Niederlande

De Telegraaf: "Was für ein Erfolg: Dank historischem Sieg über Dortmund steht Ajax bereits im Achtelfinale der Champions League."

De Volkskrant: "Ajax nach viertem Sieg in Folge ins Champions-League-Achtelfinale: Es war eine Kirmes bei Borussia Dortmund mit blinkenden Lichtern an allerhand Attraktionen. Ajax bewies nach einer taktisch starken Leistung, dass sie auch in der Champions League gewinnen können."

NOS: "Ajax triumphiert auch in Dortmund und erreicht das Achtelfinale der Champions League."

NRC: "Ajax eine Runde weiter: Ajax qualifiziert sich nach nur vier Spielen am Mittwoch durch den Sieg gegen Borussia Dortmund für die nächste Runde der Champions League."

England

BBC Sport: "Ajax erkämpft sich gegen zehn Dortmunder den Sieg und erreicht mit einer perfekten Bilanz das Achtelfinale."

Eurosport.uk: "Ajax besiegt Borussia Dortmund und zieht in die K.o.-Runde der Champions League ein."

Sun: "'Großer Fehler': Premier-League-Schiedsrichter Michael Oliver schickt Dortmunds Mats Hummels mit einer der schlimmsten Entscheidungen aller Zeiten vom Platz."

Frankreich

L´Equipe: "Ajax besiegt Dortmund und zieht ins Achtelfinale der Champions League ein."

Spanien

AS: "Dortmund bröckelt ohne Haaland: Die deutsche Mannschaft, die lange in Führung lag, verlort mit 1:3 gegen Ajax. Roses Männer haben es schwer, ins Achtelfinale zu kommen."

Mundo Deportivo: "1:3: Ajax zieht nach Comeback gegen eine dezimierte Dortmunder Mannschaft ins Achtelfinale ein."

Marca: "Haller beschert Ajax den Sieg und den Einzug ins Achtelfinale gegen zehn Dortmunder."

Schweiz

Blick: "Schiri Oliver zeigt Hummels Witz-Rot: Borussia Dortmund verliert erneut gegen Ajax Amsterdam. Der Platzverweis von Mats Hummels erweist sich als zu große Hypothek."

