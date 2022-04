Fußball

Thomas Tuchel haut nach Chelsea-Pleite gegen Real Madrid auf den Tisch: "So weit weg von unserem Level"

Thomas Tuchel geht nach der 1:3-Niederlage Chelseas gegen Real Madrid in der Champions League mit seinen Spielern hart ins Gericht. Besonders den Leistungsabfall seit der Länderspielpause könne sich der Trainer nicht erklären. Den Blick richtet der Deutsche nun wieder auf die Liga - das Rückspiel in Madrid rückt derweil in die Ferne.

00:01:11, vor einer Stunde