Aus der Allianz Arena berichtet Dennis Melzer

Eric Maxim Choupo-Moting kann auf eine bemerkenswerte Vita zurückblicken.

Ad

Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 hießen die Stationen des gebürtigen Hamburgers, ehe er 2017 nach England zu Stoke City wechselte, um ein Jahr später überraschend beim Glanz-und-Glamour-Klub Paris Saint-Germain anzuheuern.

Bundesliga Nagelsmann gibt zu: "War ein bisschen angeknockt" VOR EINEM TAG

Noch überraschender mutete sein Transfer zum FC Bayern am letzten Tag des Transferfensters 2020 an. Seinerzeit eine Art Panikverpflichtung des deutschen Rekordmeisters, aber immerhin ein Spieler, der sich ohne Murren hinter Robert Lewandowski auf die Bank setzen und in der Kabine darüber hinaus mit seiner offenen, sympathischen Art für gute Stimmung sorgen würde.

Bemerkenswert ist Choupo-Motings bisheriger Karriereverlauf zum einen, weil trotz der verhältnismäßig vielen Transfers nie eine Ablösesumme für ihn gezahlt wurde - und zum anderen, weil die Arbeitgeber mit zunehmendem Alter nicht belangloser, sondern immer namhafter wurden.

Choupo-Moting baut Super-Serie aus

Mit nun 33 Jahren, so könnte man angesichts der Geschehnisse der vergangenen Wochen konstatieren, hat Choupo-Moting seinen Höhepunkt erreicht. Derjenige, dem selbst nach Lewandowskis Abgang und der damit verbundenen Abstinenz einer echten Nummer neun kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze ausgerechnet wurden, ist plötzlich aus Julian Nagelsmanns Mannschaft nicht mehr wegzudenken.

Am Dienstagabend unterstrich er beim 2:0 des FCB gegen Inter Mailand einmal mehr seine bestechende Form. Choupo-Moting arbeitete, holte sich etliche Bälle im Mittelfeld, schloss Dribblings erfolgreich ab, setzte seine Mitspieler in Szene - und belohnte sich kurz vor seiner Auswechslung in der 73. Minute mit einem Tor der Marke "Weltklasse".

Eric Maxim Choupo-Moting wurde gegen Inter zum Mann des Spiels gewählt Fotocredit: Getty Images

Nach der Partie strahlte der Mann des Spiels mit der dazugehörigen Trophäe in die Kameras. "Ich habe mir ein Herz gefasst und es einfach mal aus der Ferne versucht. Das war ein geiles Tor", frohlockte er später am "Amazon"-Mikrofon. Er ergänzte: "Ich habe immer gesagt, dass ich weiß, was ich kann. Klar läuft es in den letzten Wochen super."

Wie "super" es läuft, zeigt ein Blick auf die Statistik. Choupo-Motings Treffer gegen Inter war der sechste im sechsten Pflichtspiel hintereinander. Er, der zu Lewys Bayern-Zeiten nur dann ran durfte, wenn der Gegner eine Pause des Polen zuließ, steuert mittlerweile nicht mehr das maximal gleichgültige 5:0 gegen Kontrahenten wie Bochum oder Mainz bei, sondern zeichnet für wichtige Tore gegen europäische Spitzenteams wie eben Inter oder Barcelona verantwortlich.

Salihamidzic: "Das ist unglaublich"

Kurz gesagt, der einstige Dauerreservist scheint das fehlende Puzzleteil zu sein, nach dem Nagelsmann gesucht hat. Ein Umstand, der vor nicht allzu langer Zeit noch utopisch gewesen wäre. Auf die Nachfrage, ob Choupo-Motings derzeitiger Lauf angsteinflößend sei, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone: "Angst und bange wird uns auf keinen Fall, wir freuen uns einfach nur. Es ist super, ihn so zu sehen. Er ist glücklich in München und setzt das, was wir brauchen, perfekt um. Er macht einfach Spaß. Das ist unglaublich."

Nagelsmann schob mit Blick auf seinen unverhofften Shootingstar nach: "Er hat einen sehr guten Lauf und darf gerne so weitermachen." Wie der Choupo-Höhenflug zu erklären sei? "Es ist ein Schlüssel, dass er aktuell keine Beschwerden hat. Wir versuchen ihn gut zu steuern, er hat nicht alle Spiele durchgespielt. Aber wenn du triffst und gut spielst, dann verkraftest du Belastungen leichter."

Genau in diesem Aspekt liegt jedoch die Krux. Es geht darum, die Leistungen zu konservieren. Choupo-Moting, der in der Vergangenheit immer mal wieder von Verletzungen geplagt wurde, ist die Dauerbrennerei nicht gewohnt. Seine physisch aufwendige Spielweise kann - gerade im höheren Fußballalter - zu Ermüdungserscheinungen führen.

Choupo-Moting braucht punktuelle Pausen

Etwas, das sich die Bayern vor allem in der Rückrunde, wenn die Bundesliga und die Champions League in die so genannte Crunchtime gehen, nicht erlauben können. Nagelsmann muss darauf hoffen, dass sein Team in den verbleibenden Spielen dieses Kalenderjahres schnell für klare Verhältnisse sorgt oder - so kurios es klingen mag - Choupo-Motings Serie reißt, um nötige Pausen zu legitimieren.

Zudem dürften die Verantwortlichen (rein aus Eigeninteresse) nicht unbedingt traurig sein, sollte Kamerun bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar früh ausscheiden. Nach Lewandowskis Abgang wurde häufig propagiert, dass dessen zahlreiche Tore sich nun auf mehrere Schultern verteilen müssten. Eine flexiblere Offensive ohne nominelle Speerspitze.

Freilich hinkt der Vergleich mit Lewandowski, Choupo-Moting wird wettbewerbsübergreifend nicht 45 bis 50 Mal treffen. Aber, dass er an der 30-Tore-Marke kratzen könnte, scheint bei insgesamt nun acht Saisontoren durchaus realistisch.

Bis dato liegt die torreichste Saison in Choupo-Motings Laufbahn fast neun Jahre zurück. 2013/14 gelangen dem Angreifer im Trikot der Mainzer elf Pflichtspieltreffer. Dass er mindestens seinen persönlichen Bestwert auf die "alten" Tage noch einmal knacken wird, scheint dieser Tage nur noch eine Formalie zu sein.

Chapeau, Choupo!

Das könnte Dich: WM-Nominierung: Würfel bei Wackelkandidaten scheinen gefallen

Nagelsmann verteidigt Schiedsrichter bei Elfmeter-Szene

Champions League 400 Mal Liverpool: Klopp hat noch lange nicht genug UPDATE GESTERN UM 12:32 UHR