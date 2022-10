Das beruht auf Gegenseitigkeit. "Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann über die Verpflichtung des 23-Jährigen.

Der deutsche Rekordmeister hat für de Ligt stolze 67 Millionen Euro an Juventus Turin bezahlt und den Verteidiger mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Er absolvierte 15 der 18 Saisonspiele und stand zwölfmal in der Startelf.

Ad

"Er spielt sehr gut, sehr reif", sagte Nagelsmann: "Er tut uns sehr gut, hat eine erwachsene Spielweise, clever, macht nahezu keine Fehler. Und er ist sich bewusst, dass er Innenverteidiger ist und kein Zehner."

Bundesliga Kahn kündigt Gespräche mit Choupo-Moting an: Neuer Vertrag winkt VOR 4 STUNDEN

De Ligt und Upamecano: Bayerns neues Traum-Duo?

Anfangs sei es für ihn "ein bisschen schwierig" gewesen, sagte de Ligt mit Blick auf die Tatsache, dass er bei Juventus erst eine Woche im Training war, als er sich den Bayern auf deren US-Reise anschloss.

Jetzt aber habe er "eine gute Kondition und ein sehr gutes Gefühl." Außerdem harmoniere er gut mit Nebenmann Dayot Upamecano: "Unser Verständnis ist sehr gut, wir werden Spiel für Spiel besser."

Was ihm hilft: Dass er bei den Bayern "ähnlich" spielen muss wie zu Beginn seiner Karriere bei Ajax Amsterdam.

De Ligt: "Wollen Gruppenerster werden"

"Die Höhe der Verteidigung ist das Wichtigste, dass du immer bereit bist, die Restverteidigung zu organisieren und viele Zweikämpfe spielst, im Eins-gegen-eins", sagte er. In Turin habe er "mehr nach hinten" verteidigen müssen und in drei Jahren "sehr viel gelernt, das kann man jetzt sehen".



Dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona blickt De Ligt mit positiver Anspannung und Vorfreude entgegen. Auch wenn sich die Münchner in der Königsklasse bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert haben, unterstreicht er die Ambitionen der Rothosen: "Das ist ein sehr großes und wichtiges Spiel, das maximale Konzentration erfordert. Wir wollen Gruppenerster werden."



Vor dem dem direkten Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Top-Torschützen des FC Bayern, Robert Lewandowski, ist De Ligt nicht bange. Der Abwehrrecke hat "Respekt" vor dem 34-jährigen Polen, der im Sommer zum FC Barcelona wechselte und ist sich bewusst über die Tatsache, dass er "immer bereit sein" und "alles gut" machen muss.

"Immer schwierig": De Ligt warnt vor gefährlichem Barcelona

FC Barcelona - FC Bayern München - Motivation pur

Trotz des möglichen vorzeitigen Scheiterns von Barca noch vor Anpfiff im Stadion Nou Camp im Falle eines Sieges von Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen ( ab 18:45 Uhr im Live-Scoring ) hat sich der niederländische Nationalspieler über eine eventuelle Lustlosigkeit der Katalanen "überhaupt keine Gedanken gemacht".

Alleine die Größe und der Stellenwert beider Klubs sowie 90.000 Zuschauer im weiten Rund sollten Motivation genug sein für sein weiteres historisches Duell zwischen dem FC Barcelona und Bayern München.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski-Erbe gefunden? Kahn kündigt Gespräche mit Choupo-Moting an

(mit SID)

Nagelsmann über Lewandowski: "Wirkt auf seinen Posts glücklich"

Champions League Werner stolz auf RB-Triumph: "Real hatte wenig entgegenzusetzen" VOR 4 STUNDEN