"Beim ersten und zweiten Tor habe ich nur gelacht, weil ich dachte: 'Wie?', weil er immer da ist, er vollendet es immer", sagte Grealish gegenüber "BT Sport". Für den Engländer sei es eine Freude, mit Haaland zu spielen.

Nicht nur Haalands Teamkollege, sondern auch der gegnerische Torwart Kamil Grabara, den der Angreifer in der siebten und 32. Minute überwand, staunte über den ehemaligen BVB-Stürmer.

"Dieser Typ ist kein Mensch", soll Grabara zu Grealish während des Spiels über Haaland gesagt haben.

Insgesamt sei es unglaublich und eine Freude, mit Haaland zu spielen, so der 27-Jährige nach dem 5:0-Sieg gegen Kopenhagen , "er ist so bescheiden, er ist großartig und das bin nicht nur ich, der ihn groß macht, das ist die ehrliche Wahrheit".

Haalands Debüt-Saison läuft glänzend

"Hoffentlich kann er diese Form weiterführen", blickte Grealish optimistisch in die Zukunft.

Nicht nur tormäßig, sondern auch tabellarisch läuft Haalands Debüt-Saison bei ManCity bislang fast perfekt. In der Champions League führt das Team von Pep Guardiola die Gruppe G mit drei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an und in der Premier League liegt man einen Punkt hinter dem Tabellenführer FC Arsenal auf Platz zwei.

